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Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin 1. haftasında 15 Ekim Perşembe günü deplasmanda Finlandiya temsilcisi KuPS ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Bordo-mavili ekip, teknik direktör Thomas Reis yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde saat 11.00'de antrenman gerçekleştirdi.

SAMSUNSPOR MAÇINDA OYNAYANLARA YENİLENME ÇALIŞMASI

Samsunspor karşılaşmasında forma giyen futbolcular, antrenmanda rejenerasyon çalışması yaptı.

Diğer oyuncular ise ısınma hareketlerinin ardından pas ve dar alanda oyun çalışmaları gerçekleştirdi.

HAZIRLIKLAR YARIN DEVAM EDECEK

Trabzonspor, KuPS karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 15.00'te gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.