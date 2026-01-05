Bordo-mavili ekip, Arif Boşluk'un transferiyle alakalı açıklamada bulundu. Savunma oyuncusu satın alma opsiyonuyla Konyaspor'a kiralandı

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Arif Boşluk'un, Konyaspor Kulübü'ne satın alma opsiyonlu olarak 2025-2026 futbol sezonu için geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Konyaspor Kulübü, Kulübümüze, kiralama bedeli olarak herhangi bir ödeme yapmayacaktır. Bunun yanında oyuncunun tüm maliyetleri Konyaspor Kulübü tarafından karşılanacaktır. Kesin Satın alma opsiyonunun devreye girmesi ile birlikte, Konyaspor Kulübü, Kulübümüze, 550.000.-EUR+KDV tutarında kesin transfer bedeli ödeyecektir. Ayrıca Konyaspor Kulübü, futbolcunun bir başka kulübe transferinin gerçekleşmesi halinde elde edilecek net transfer bedelinin %15'ini Kulübümüze ödeyecektir." ifadelerine yer verildi.