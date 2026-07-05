Danimarka ekibi Midtjylland ile sergilediği etkileyici performansla A Milli Takım'a yükselen 24 yaşındaki yıldız oyuncu Aral Şimşir aynı zamanda transfer döneminde birçok kulüple anılmıştı.
Trabzonspor Aral Şimşir transferinde geri sayıma geçti: Rekor bonservis ödenecek
Transfer çalışmalarında hız kesmeyen Trabzonspor rekor bir anlaşmaya daha imza atmaya hazırlanıyor. Bordo Mavililer, Danimarka ekibi Midtjylland’da kariyer sezonunu yaşayan milli yıldız Aral Şimşir'i renklerine bağlıyor. İşte detaylar...Furkan Çelik
TRABZONSPOR TRANSFERDE MUTLU SONA YAKIN
Kariyer sezonunun ardından Avrupa'nın önemli kulüplerinin yanı sıra Süper Lig devlerinin de ilgi gösterdiği Aral Şimşir'i uzun süredir gündeminde tutan Trabzonspor transfer görüşmelerinde mutlu sona çok yakın.
4 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANACAK
A Spor'dan Yunus Emre Sel'in aktardığı bilgilere göre; Trabzonspor 4 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağladığı Aral Şimşir için kulübü Midtjylland'ı da uzun süren pazarlıkların ardından ikna etti.
BONSERVİSİ BONUSLARLA BİRLİKTE 15 MİLYON EURO
Bordo Mavililer Aral Şimşir'in bonservisi konusunda bonularla birlikte 15 milyon Euro'yu gözden çıkardı.
İki kulüp arasında son detayların görüşüldüğü ve transferin kısa süre içerisinde resmiyet kazanmasının beklenildiği belirtildi.
DANİMARKA'DA YILIN FUTBOLCUSU SEÇİLDİ
Midtjylland ile geçen sezon 54 maça çıkan ve 12 gol, 21 asistlik dikkat çeken bir performansa imza atan Aral Şimşir aynı zamanda Danimarka SuperLiga'da 2025-2026 sezonunun en iyi futbolcusu seçilmişti.
TRABZONSPOR YATIRIMLARINA DEVAM EDİYOR
Trabzonspor daha önce de Aral Şimşir'i gündemine almış ancak yüksek bonservis engeli nedeniyle transferi gerçekleştirememişti.
Bu sezon yaptığı ve yapacağı satışlarla birlikte önemli bir bonservis geliri elde etmeyi planlayan Trabzonspor, potansiyelli oyunculara yatırım yapmaya devam ediyor.
YÖNLÜ BİR OYUNCU
Çoğunlukla sol kanatta görev alan Aral Şimşir, sağ kanat ve on numara pozisyonlarında da oynayabiliyor.
ARAL ŞİMŞİR KULÜP TARİHİNİN EN PAHALI TRANSFERİ OLACAK
Yeni sezon hazırlıklarına henüz başlamadan kadro planlamasını büyük ölçüde tamamlayan Trabzonspor'da Aral Şimşir'in de takıma katılması dört gözle bekleniyor.
Anlaşmanın resmiyet kazanması halinde; bu yaz Ernest Muçi ve Noah Saviolo için ödenen bonservis bedelleriyle rekor kıran bordo mavili kulüpte Aral Şimşir tarihin en pahalı transferi olacak.