Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Trabzonspor Aral Şimşir transferinde geri sayıma geçti: Rekor bonservis ödenecek

Trabzonspor Aral Şimşir transferinde geri sayıma geçti: Rekor bonservis ödenecek

Transfer çalışmalarında hız kesmeyen Trabzonspor rekor bir anlaşmaya daha imza atmaya hazırlanıyor. Bordo Mavililer, Danimarka ekibi Midtjylland’da kariyer sezonunu yaşayan milli yıldız Aral Şimşir'i renklerine bağlıyor. İşte detaylar...

Furkan Çelik Furkan Çelik
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Trabzonspor Aral Şimşir transferinde geri sayıma geçti: Rekor bonservis ödenecek - Resim: 1

Danimarka ekibi Midtjylland ile sergilediği etkileyici performansla A Milli Takım'a yükselen 24 yaşındaki yıldız oyuncu Aral Şimşir aynı zamanda transfer döneminde birçok kulüple anılmıştı.

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Trabzonspor Aral Şimşir transferinde geri sayıma geçti: Rekor bonservis ödenecek - Resim: 2

TRABZONSPOR TRANSFERDE MUTLU SONA YAKIN

Kariyer sezonunun ardından Avrupa'nın önemli kulüplerinin yanı sıra Süper Lig devlerinin de ilgi gösterdiği Aral Şimşir'i uzun süredir gündeminde tutan Trabzonspor transfer görüşmelerinde mutlu sona çok yakın.

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Trabzonspor Aral Şimşir transferinde geri sayıma geçti: Rekor bonservis ödenecek - Resim: 3

4 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANACAK

A Spor'dan Yunus Emre Sel'in aktardığı bilgilere göre; Trabzonspor 4 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağladığı Aral Şimşir için kulübü Midtjylland'ı da uzun süren pazarlıkların ardından ikna etti.

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Trabzonspor Aral Şimşir transferinde geri sayıma geçti: Rekor bonservis ödenecek - Resim: 4

BONSERVİSİ BONUSLARLA BİRLİKTE 15 MİLYON EURO

Bordo Mavililer Aral Şimşir'in bonservisi konusunda bonularla birlikte 15 milyon Euro'yu gözden çıkardı.

İki kulüp arasında son detayların görüşüldüğü ve transferin kısa süre içerisinde resmiyet kazanmasının beklenildiği belirtildi.

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Trabzonspor Aral Şimşir transferinde geri sayıma geçti: Rekor bonservis ödenecek - Resim: 5

DANİMARKA'DA YILIN FUTBOLCUSU SEÇİLDİ

Midtjylland ile geçen sezon 54 maça çıkan ve 12 gol, 21 asistlik dikkat çeken bir performansa imza atan Aral Şimşir aynı zamanda Danimarka SuperLiga'da 2025-2026 sezonunun en iyi futbolcusu seçilmişti.

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Trabzonspor Aral Şimşir transferinde geri sayıma geçti: Rekor bonservis ödenecek - Resim: 6

TRABZONSPOR YATIRIMLARINA DEVAM EDİYOR

Trabzonspor daha önce de Aral Şimşir'i gündemine almış ancak yüksek bonservis engeli nedeniyle transferi gerçekleştirememişti.

Bu sezon yaptığı ve yapacağı satışlarla birlikte önemli bir bonservis geliri elde etmeyi planlayan Trabzonspor, potansiyelli oyunculara yatırım yapmaya devam ediyor.

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Trabzonspor Aral Şimşir transferinde geri sayıma geçti: Rekor bonservis ödenecek - Resim: 7

YÖNLÜ BİR OYUNCU

Çoğunlukla sol kanatta görev alan Aral Şimşir, sağ kanat ve on numara pozisyonlarında da oynayabiliyor.

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Trabzonspor Aral Şimşir transferinde geri sayıma geçti: Rekor bonservis ödenecek - Resim: 8

ARAL ŞİMŞİR KULÜP TARİHİNİN EN PAHALI TRANSFERİ OLACAK

Yeni sezon hazırlıklarına henüz başlamadan kadro planlamasını büyük ölçüde tamamlayan Trabzonspor'da Aral Şimşir'in de takıma katılması dört gözle bekleniyor.

Anlaşmanın resmiyet kazanması halinde; bu yaz Ernest Muçi ve Noah Saviolo için ödenen bonservis bedelleriyle rekor kıran bordo mavili kulüpte Aral Şimşir tarihin en pahalı transferi olacak.

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