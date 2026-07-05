Trabzonspor Aral Şimşir transferinde geri sayıma geçti: Rekor bonservis ödenecek

TRABZONSPOR YATIRIMLARINA DEVAM EDİYOR

Trabzonspor daha önce de Aral Şimşir'i gündemine almış ancak yüksek bonservis engeli nedeniyle transferi gerçekleştirememişti.

Bu sezon yaptığı ve yapacağı satışlarla birlikte önemli bir bonservis geliri elde etmeyi planlayan Trabzonspor, potansiyelli oyunculara yatırım yapmaya devam ediyor.