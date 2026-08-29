Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında 31 Ağustos Pazartesi günü deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Bordo-mavili takım, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde çalıştı.
ANTRENMAN TAKTİK ÇALIŞMASIYLA TAMAMLANDI
Antrenmanda oyuncular, dinamik ısınmanın ardından rondo çalışması gerçekleştirdi.
Bordo-mavililerin idmanı, taktik çalışmasıyla sona erdi.
HAZIRLIKLAR YARIN TAMAMLANACAK
Trabzonspor, Amed Sportif Faaliyetler karşılaşması öncesindeki son antrenmanını yarın yapacak.
Bordo-mavili ekip, bu çalışmanın ardından maçın hazırlıklarını tamamlayacak.