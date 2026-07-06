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Süper Lig'in yanı sıra Avrupa'da da mücadele edecek olması nedeniyle geniş bir kadroyla yeni sezona girmeye hazırlanan Trabzonspor, savunmanın göbeğine Samet Akaydın'ın ardından bir transfer daha yapmayı düşünüyor.

AHMETCAN KAPLAN YENİDEN GÜNDEMDE

Bordo Mavililer bu doğrultuda; Ajax'ta forma giyen eski oyuncusu Ahmetcan Kaplan'ı yeniden gündemine aldı.

AJAX KADRODA DÜŞÜNMÜYOR

Hollanda ekibinde yeni sezonun kadro planlamasında düşünülmeyen milli oyuncuya kamp kadrosunda da yer verilmedi.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Bu gelişmenin 23 yaşındaki oyuncunun ayrılık sürecini hızlandırması beklenirken Trabzonspor'un Ajax ile görüşmelerine başladığı öğrenildi.

TRANSFER SÜRECİ UZAYABİLİR

İki kulüp arasında pazarlıklar devam ederken Hollanda basınında Ajax'ın Ahmetcan'ı ucuza bırakmayacağı ve bu nedenle transfer sürecinin uzayabileceği iddiası yer aldı.

NEC NIJMEGEN İLE LİGİ AJAX'IN ÜZERİNDE TAMAMLAMIŞTI

Geçtiğimiz sezon ligi Ajax'ın üzerinde 3. sırada tamamlayan NEC Nijmegen'de kiralık olarak forma giyen Ahmetcan Kaplan 30 maçta görev alıp 2 gol kaydetmişti.