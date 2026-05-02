Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, kulübün mali tablosuna ilişkin “Trabzonspor’un güncel durumda aylık yaklaşık 6 milyon avro, yıllık ise 70 milyon avro seviyesinde finansal açığı bulunuyor. Borç yükümlülüklerini yerine getirmek, yüzde 50’nin üzerindeki faiz giderlerini karşılamak ve aynı zamanda bu bütçeyle rekabet etmek zorundayız.” açıklamasını yaptı.

Hamamizade İhsanbey Kültür Merkezi’nde düzenlenen 60. Olağan Divan Genel Kurulu’nda konuşan Doğan, rakiplerine kıyasla oldukça sınırlı imkanlarla mücadele ettiklerini dile getirdi.

Yeniden yapılanmanın ilk sezonunda teknik direktör Fatih Tekke, ekibi ve oyuncuların önemli bir başarı ortaya koyduğunu vurgulayan Doğan, “Avrupa kupalarına katılımı garantiledik. Ancak ligi hangi sırada tamamlayacağımız büyük önem taşıyor. Kalan maçları kazanarak sezonu ikinci sırada bitirmeyi hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Rakiplerin bütçe farkına rağmen kendi çizgilerini korumaları gerektiğini belirten Doğan, “Bu doğrultuda kararlılığımız sürüyor. Fatih Tekke ve teknik ekibi genç kadroyla önemli bir sorumluluk üstlendi. Bu cesaret dikkat çekici. Ortaya çıkan takım hem izleyenleri memnun ediyor hem de keyif veriyor.” dedi.

Şampiyonluk dönemine değinen Doğan, “O sezon en yakın rakibimizle aramızda 5-6 milyon avroluk fark vardı. Bugün biz 35 milyon seviyesindeyken rakiplerimiz 250 milyonlara ulaştı. Bu şartlarda ayakta kalabilmek için birlik içinde olmamız şart. Bunun başka bir yolu yok.” değerlendirmesinde bulundu.

Kulübün borcuna ilişkin konuşan Doğan, “Toplam borcumuz yaklaşık 5 milyar lira seviyesinde. Göreve geldiğimizde de benzer bir tablo vardı. Rakip kulüplerin borcu 26-28 milyar liraya ulaşmışken biz aynı seviyede kaldık. Tüm imkanlarımızı sonuna kadar kullanarak gereken adımları atıyoruz.” şeklinde konuştu.

Kartal Projesi hakkında bilgi veren Doğan, “Proje iki hafta önce askı sürecini tamamladı. Önümüzdeki hafta Emlak Konut ile ihale sürecine geçeceğiz. Elde edilecek gelirleri kamuoyuyla paylaşacağız. Tüm resmi işlemler tamamlandı ve proje uygulama aşamasına geldi.” dedi.

Trabzonspor’un modern tesislere ihtiyaç duyduğunu ifade eden Doğan, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri çevresindeki arazi çalışmalarıyla ilgili olarak, “Yeni düzenlemelerle birlikte mevcut alanın kullanımı zorlaşacak. Gürültü ve yoğun çalışma ortamı nedeniyle sağlıklı bir antrenman imkanı kalmayacak. Bu nedenle yeni tesis projesi kaçınılmaz.” değerlendirmesinde bulundu.

Yeni tesis projesine ilişkin açıklamalarda bulunan Doğan, “Trabzon’da tahsis edilen yeni arazide Avrupa standartlarında bir tesis kurmayı planlıyoruz. Yıldızlı bölgesindeki alan bu proje için uygun. Tahsis süreci başlamış durumda.” dedi.

Papara Park çevresinde planlanan projelere değinen Doğan, “Amacımız kulübe sürdürülebilir gelir sağlayacak yatırımlar gerçekleştirmek. Alışveriş merkezi projesi için finansal çalışmalar sürüyor. Şehre zarar vermeden bu projeyi hayata geçirmek istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ise kulüple ilgili bazı değerlendirmelerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, “Belediyemize sunulmuş somut bir proje bulunmuyor. Fikirler elbette değerlendirilebilir. Resmi bir proje geldiğinde gerekli incelemeleri yaparak destek vermeye hazırız.” dedi.

Toplantıda ayrıca Trabzonspor’un 31 Mart 2026 itibarıyla net borcunun 5 milyar 179 milyon 393 bin lira olduğu açıklandı