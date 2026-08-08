Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Yeni sezon öncesinde Trabzonspor taraftarının kombinelere gösterdiği yoğun ilgi kulüp tarihine geçti.

Bordo-mavili kulüp, 2026-2027 sezonu kombine satışlarında 18 bin rakamına ulaşıldığını ve bunun tüm zamanların en yüksek kombine satış sayısı olduğunu açıkladı.

'BAZI REKORLAR SADECE RAKAMLARDAN İBARET DEĞİLDİR'

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada elde edilen başarının yalnızca bir satış rakamı olmadığı vurgulanarak, bunun şehrin kulübüne olan aidiyetini ve camianın birlikteliğini gösterdiği belirtildi.

Kulüp, tarihi rekorun doğru planlama, ortak akıl, sabır ve aynı hedefe inanan taraftarların desteğiyle geldiğine dikkat çekti.

YENİ HEDEF: 25 BİN KOMBİNE

18 bin kombineyle kulüp rekorunun kırılmasının ardından Trabzonspor yönetimi yeni hedefini de duyurdu.

Bordo-mavililer, Papara Park'taki kombine sayısını 25 bine çıkarmayı hedeflediğini açıkladı.

'BU ŞEHİR HİÇBİR ZAMAN ZİRVEYLE YETİNMEDİ'

Trabzonspor'un açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Bugün kırdığımız rekorun gururunu yaşarken, aynı anda yeni hedefimizi de ilan ediyoruz: 25 bin kombine. Çünkü bu şehir hiçbir zaman zirveyle yetinmedi. Bu arma, her zaferin ertesi günü gözünü yeni bir zafere dikti."

TARAFTARA TEŞEKKÜR

Bordo-mavili kulüp, tarihi satış rakamına ulaşılmasında pay sahibi olan taraftarlarına teşekkür ederek, 25 bin kombine hedefine ulaşmak için camiaya destek çağrısında bulundu.