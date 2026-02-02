Trabzon / Abdulvahap Uludüz / Yeniçağ

Trabzon’da emekliler, yoksulluğa ve görmezden gelinmeye karşı sokağa çıktı. Tüm Emeklilerin Sendikası Trabzon Şubesi öncülüğünde Maraş Caddesi’nde toplanan emekliler, sloganlar eşliğinde Atatürk Alanı’na yürüdü. Yapılan basın açıklamasında iktidara net bir talep iletildi: Tüm emeklilere seyyanen 20 bin TL zam.



Açıklamada, emeklilerin yaşadığı yoksulluğun ekonomik bir zorunluluk değil, bilinçli bir siyasal tercih olduğu vurgulandı. “Kaynak yok” söylemine tepki gösterilen metinde, kamu kaynaklarının sermaye ve yandaşlara aktarılırken emeklilere kapatıldığı ifade edildi.



Sendika adına yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bu ülkenin emeklileri sadaka istemiyor. İnsanca yaşam istiyor. Açlıkla, yoksullukla ve onur kırıcı söylemlerle yaşamaya zorlanıyoruz. ‘Müsait zaman’ denilerek taleplerimiz ertelenemez.” Sendika, emekli maaşlarının açlık sınırının üzerine çıkarılmasını, tüm emeklilere derhal seyyanen artış yapılmasını ve emeklilerin sendikal örgütlenme hakkının tanınmasını talep etti.



SİYASİ PARTİLERDEN DESTEK



Eyleme siyasi parti ve demokratik kitle örgütleri de destek verdi. Sibel Suiçmez, emeklilerin yaşadığı yoksulluğun bir tercih olduğunu belirterek, “Bu ülkede yoksul olan emekliler değil; adalet ve vicdan yoksunu olan yönetim anlayışıdır,” dedi.



Meclis’te AKP Grup Başkanı’nın emeklilerle ilgili “müsait zaman” açıklamasına da tepki gösteren Suiçmez, “Beklenen zaman çoktan geçti. Emekliler onuruyla yaşıyor ve bu onurdan vazgeçmeyecek,” ifadelerini kullandı. Mustafa Bak ise emeklilerin sistematik biçimde sefalete sürüklendiğini belirterek, “Meclis’teki nöbetlerimizi yok sayan bu iktidar, halkı da yok saymaktadır,” dedi. Ahmet Muratoğlu, emekli maaşlarının yıllar içinde asgari ücret karşısında eridiğine dikkat çekerek, “Emekliler sadaka değil, hakkını istiyor,” diye konuştu. Türker Yapıcı ise emekliye gelince “kaynak yok” denildiğini, sermayeye gelince kaynağın anında bulunduğunu vurgulayarak, seyyanen zam ve eşit, ücretsiz kamusal sağlık hizmeti çağrısı yaptı.



“EMEKLİLER DİZ ÇÖKMEYECEK”



Basın açıklaması, “Emekliler susmayacak, diz çökmeyecek” sloganlarıyla sona erdi. Alanı dolduran emekliler, mücadelenin süreceğini vurgularken, eylem horonla son buldu.

Trabzon’dan yükselen ses netti:

Açlık kader değil. Bu düzen değişmeden emekliler susmayacak.