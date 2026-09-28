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Kaynak: Haber Merkezi

Trabzon / Abdulvahap Uludüz / Yeniçağ



Türk Dünyası Parlamenterler Birliği ve Üniversitemiz iş birliğiyle düzenlenen “Trabzon’dan Türkistan’a: Tarih–Kültür–İnsan” ve “Türk Dünyasının Jeopolitiği: Çok Kutuplu Uluslararası Düzen ve Stratejik İş Birliği” konulu akademik toplantı, Prof. Dr. Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Toplantının açılış programına; Rektörümüz Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Yüksel Gülay, Azerbaycan Cumhuriyeti Millî Meclisi Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kasımlı, 21. Dönem Trabzon Milletvekili Nail Çelebi’nin yanı sıra çok sayıda akademisyen, öğrenci ve davetli katıldı.

Programın açılışında konuşan Rektörümüz Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, Türk dünyasının köklü tarihi, ortak kültürel değerleri ve geniş coğrafyasıyla büyük bir medeniyet birikimine sahip olduğunu belirtti. Trabzon’un tarih boyunca Anadolu’yu Kafkasya’ya ve Karadeniz’i Asya’nın içlerine bağlayan kadim bir geçiş ve etkileşim merkezi olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Çuvalcı, programın “Trabzon’dan Türkistan’a” başlığını taşımasının bu ruhu çok güçlü bir şekilde yansıttığını ifade etti. Çok kutuplu uluslararası sistemin belirginleştiği günümüzde enerji koridorları, ticaret yolları ve güvenlik politikalarının yeniden şekillendiğini vurgulayan Rektörümüz Prof. Dr. Çuvalcı, üniversitelerin ülkeler arasındaki ilişkileri dönemsel gelişmelerin ötesine taşıyan kalıcı güven ve iş birliği kurumları olması gerektiğini kaydetti.

Açılış konuşmalarının ardından etkinlik, alanında uzman isimlerin katıldığı iki ayrı panel ile devam etti.

KTÜ Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Hikmet Öksüz’ün moderatörlüğünde gerçekleştirilen “Trabzon’dan Türkistan’a: Tarih–Kültür–İnsan” başlıklı ilk panelde, Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Okan Yeşilot"Türk Devletleri Teşkilatının Geleceği: Fırsatlar ve Riskler", Azerbaycan Millî Meclisi Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Musa Kasımali "Tarihten Günümüze Türk Dünyası Ülkelerinin İş Birliğinde Parlamenterlerin Rolü" ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. İbrahim Tellioğlu ise "Doğu Karadeniz’de Türkler" temalı sunumlarını gerçekleştirdiler.

“Türk Dünyasının Jeopolitiği: Çok Kutuplu Uluslararası Düzen ve Stratejik İş Birliği” başlıklı ikinci panel oturumunun moderatörlüğünü Karadeniz Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Özgür Tüfekçi gerçekleştirdi. İkinci panelde; Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Akif OKUR "Türk Dünyasının Stratejik Ufku: Tarihsel Jeopolitik ve Yeni Uluslararası Düzen", Bahçeşehir Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Çağla Gül Yeşevi "Orta Asya’da İş Birliği ve Diplomatik Dinamikler" ve Kadir Has Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mitat Çelikpala "Avrasya Güvenlik Mimarisi ve Türk Dünyasının Stratejik Konumu" üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Gerçekleştirilen oturumlarda ve genel değerlendirmelerde; çok kutuplu uluslararası sistemde Türk dünyası ülkeleri arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi, parlamenter tecrübe ile akademik bilginin aynı zeminde buluşturulması ve ortak geleceğin inşasında genç nesillerin aktif rol almasının önemi vurgulandı. Tarihin sunduğu fırsat döneminde bilim ve teknoloji ışığında ortak projeler geliştirilmesi çağrısında bulunuldu.

Program, soru-cevap bölümünün ardından panelistlere teşekkür belgelerinin takdim edilmesiyle sona erdi.

Çaykaralı Prof Dr. Kamil Coşkunçelebi ve Metin Töman programa katılanlar arasındaydı.