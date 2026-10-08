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Kaynak: Haber Merkezi



Trabzon / Abdulvahap Uludüz / Yeniçağ



Uluslararası “Ruhun Yelkenleri Trabzon” programı, 7–9 Ekim 2026 tarihlerinde Trabzon’da gerçekleştirilecek. Doğu Karadeniz Engelliler Federasyonu ev sahipliğinde düzenlenecek programda Rusya, Mısır ve Türkiye’den katılımcılar bir araya gelecek.

Görme engelli bireylerin yaşam deneyimleri, bağımsız yaşam, sosyal hayata katılım, spor, erişilebilirlik ve toplumsal farkındalık başlıklarının ele alınacağı program, üç gün boyunca farklı etkinliklerle gerçekleştirilecek.

ULUSLARARASI KATILIM

Programın uluslararası bölümünde Rusya Beyaz Baston Derneği temsilcileri, Mersin Tarsus Engelliler Platformu temsilcileri ve Mısır’dan konuklar Trabzon’da buluşacak.

Mısır’dan programa katılacak isimler arasında, engelli bireylerin hakları konusunda yaptığı çalışmalarla tanınan Nada Alfy Thabet de yer alıyor.

Engelli bireylerin eğitim, rehabilitasyon ve toplumsal yaşama katılımı alanlarında çalışmalar yürüten Thabet, özellikle zihinsel ve gelişimsel engelli bireylerin hakları konusunda yaptığı çalışmalarla öne çıkıyor.

Thabet, 2005 yılında 1000 PeaceWomen Across the Globe tarafından Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterildi. 2021 yılında Mısır Temsilciler Meclisi’ne atanan Thabet, milletvekilliği döneminde engelli bireylerin yanı sıra kadın, çocuk ve aile politikaları konusunda da çalışmalar yürüttü.

Thabet’in programa katılımıyla farklı ülkelerde engelli bireylerin hakları alanında yürütülen çalışmaların Trabzon’da paylaşılması ve uluslararası dayanışmanın güçlendirilmesi hedefleniyor.

PROGRAMIN İLK BULUŞMASI ÜNİVERSİTEDE

“Ruhun Yelkenleri Trabzon” programının ilk etkinliği, 7 Ekim saat 10.00’da Avrasya Üniversitesi’nde gerçekleştirilecek.

Paralimpik Sosyal Dayanışma Kulübü öğrencileriyle düzenlenecek konferansta görme engelli bireylerin yaşam deneyimleri, karşılaştıkları sorunlar, bağımsız yaşam ve kapsayıcı toplum konuları ele alınacak.

Aynı gün saat 14.00’te Sınav Koleji’nde düzenlenecek seminerde ise öğrencilerle doğru iletişim, empati ve görme engelli bireylerin günlük yaşamda karşılaştıkları güçlükler üzerine çalışmalar yapılacak.

8 Ekim saat 13.00’te Meydan Parkı–Atatürk Alanı’nda gerçekleştirilecek etkinlikte empati parkurları ve farkındalık uygulamalarıyla görme engelli bireylerin günlük yaşam deneyimlerine dikkat çekilecek.

EN ÖNEMLİ BULUŞMA AKYAZI’DA

Programın en önemli buluşması, 9 Ekim saat 11.00’de Akyazı Yelken Kulübü’nde gerçekleştirilecek.

Doğu Karadeniz Engelliler Federasyonu ev sahipliğinde düzenlenen “Ruhun Yelkenleri Trabzon” programının final etkinliğine Akyazı Yelken Kulübü ev sahipliği yapacak.

Rusya, Mısır, Mersin ve Trabzon’dan katılımcıların bir araya geleceği buluşmada, yelken sporunun birleştirici gücüyle görme engelli bireylerin spora ve sosyal yaşama katılımına dikkat çekilecek.

Etkinlikte kapsayıcı spor anlayışı, erişilebilirlik ve engelli bireylerin sosyal hayata aktif katılımı öne çıkarılacak. Yelkenlerin özgürlük ve ufukla buluştuğu Akyazı’da, programın dayanışma mesajının da dünyaya taşınması hedefleniyor.

BELEDİYELERDEN DESTEK

Programa Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Ortahisar Belediyesi ve Akçaabat Belediyesi destek veriyor.

“ENGELLER SINIRLAR TANIMAZ”

Rusya’dan Mısır’a, Mersin’den Trabzon’a uzanan katılımla gerçekleştirilecek program, engelli bireylerin hakları ve toplumsal yaşama katılımı konusunda uluslararası dayanışmaya dikkat çekecek.

Programın temel mesajı ise “engellerin sınır tanımadığı” anlayışı üzerine kuruluyor.

“Ruhun Yelkenleri Trabzon”un sloganı şöyle:

“Gözler Görmese de, Hayaller Ufuklara Yelken Açar.”

Programla Trabzon’dan dünyaya şu mesajın verilmesi hedefleniyor:

Birlikte hissedelim, birlikte anlayalım, birlikte yelken açalım.