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Kaynak: İHA

Edinilen bilgilere göre, Beşikdüzü'nde gerçekleştirilen düğünde davetlilere tavuklu pilav ikram edildi. Yemeğin ardından gece saatlerinde rahatsızlanan bazı vatandaşlar, mide bulantısı ve kusma şikayetleri nedeniyle Vakfıkebir Devlet Hastanesi'ne müracaat etti.

Hastaneye başvuran kişilerin aynı düğünde ikram edilen tavuklu pilavı tükettiklerinin belirlenmesi üzerine sağlık ekipleri durumu değerlendirmeye aldı. İlk incelemelerde olaydan 15 kişinin etkilendiği tespit edilirken, 11 kişinin tedavisinin Vakfıkebir Devlet Hastanesi'nde devam ettiği öğrenildi.

Rahatsızlığın kesin nedeninin belirlenmesi için yetkililer tarafından inceleme başlatıldı. Düğünde ikram edilen yemeklerden alınan numunelerin laboratuvar ortamında analiz edileceği, sonuçların ardından vatandaşların rahatsızlanmasına yol açan etkenin netlik kazanacağı bildirildi.