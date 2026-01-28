Trabzon açıklarında dün gece saat 23.15 sularında kaydedilen 3.7 büyüklüğündeki sarsıntı, bölgedeki deprem gerçeğini bir kez daha gündeme taşıdı.

Denizin 28 kilometre derinliğinde yaşanan ve kısa süreli paniğe yol açan depremin ardından Prof. Dr. Osman Bektaş, bölgenin risk durumuna ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

“KARADENİZ BİR DEPREM KAYNAĞIDIR”

Sosyal medya üzerinden değerlendirmelerini paylaşan Prof. Dr. Bektaş, Karadeniz’in sanılanın aksine aktif bir deprem kaynağı olduğunu vurguladı.

Bektaş, sarsıntının sığ derinlikte gerçekleşmesi nedeniyle ses ve sarsıntı etkisinin yüksek olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Karadeniz sahiline paralel uzanan Karadeniz Fay Sisteminde, doğu-batı doğrultulu segment üzerinde gelişti. Deprem 9,6 km derinlikte, sığ olduğundan sarsıntı ve fiziksel kırılma gürültüsü oldukça etkin oldu. Sonuç: Karadeniz bir deprem kaynağıdır."

“6.6 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREME HAZIR OLMALI”

AFAD verilerine dayanarak bölgenin potansiyel tehlikesine dikkat çeken Bektaş, özellikle dolgu alanlar ve kumsal zeminler için riskin daha yüksek olabileceği konusunda uyardı:

"AFAD'a göre Karadeniz Sahil kesimi M6,6 büyüklüğünde bir depreme hazır olmalıdır. Ancak sahil kumsal alanlarda bu değer daha da büyüyebilir. Sahil heyelan sahaları,d olgu ve yerleşim alanları çekinceli alanlardır."

TRABZON VE RİZE İÇİN “GÜVENLİ ŞEHİR” YANILGISI BİTTİ

Yaşanan sarsıntının büyüklüğü küçük olsa da verdiği mesajın hayati olduğunu savunan Prof. Dr. Bektaş, Trabzon ve Rize özelinde şu maddelere dikkat çekti:

"Trabzon açıklarındaki deprem bize şunu söylüyor:

1-Karadeniz Fayı canlı ve aktif.

2- 'Güvenli şehir' yanılgısı bitti.

3- Dolgu zeminler, yapı stoğu ve heyelanlı yerleşim alanları en büyük riskimiz.

Sarsıntı küçük olsa da verdiği mesaj hayati!"

BELEDİYE BAŞKANINA ÇAĞRI: GERÇEKLERLE YÜZLEŞME VAKTİ

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç’e de seslenen Bektaş, "Trabzon'da deprem olmaz" döneminin kapandığını ifade ederek acil önlem alınması gerektiğini belirtti:

"Sn . BELEDİYE BAŞKANI AHMET METİN GENÇ

Deprem Mikro-bölgeleme çalışmaları hızlanmalı.

Kentsel dönüşüm kağıt üzerinde kalmamalı.

Yönetmelik gereği Deprem Dirençli Trabzon için hemen şimdi.

Neden?

Trabzon'da 'deprem olmaz' devri kapandı, gerçeklerle yüzleşme vakti!"

ZAYIF ZEMİN UYARISI: SARSINTIYI KATLAYABİLİR

Trabzon’un bazı prestijli bölgelerindeki zemin riskine değinen Bektaş, Yomra-Kaşüstü, Beşirli, Akyazı ve Söğütlü gibi noktaların zemin açısından "hareketli" olduğunu ifade ederek şu uyarıyı yaptı:

"Karadeniz Fayı'ndaki bir sarsıntı, bu bölgelerin zayıf zemin özellikleriyle birleştiğinde karadaki sarsıntıyı katlayabilir."