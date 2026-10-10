Kaynak: İHA

Trabzon’un tarihi, kültürel ve doğal zenginlikleri, 2026 yılında da ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekmeye devam ediyor. Trabzon Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren kentin önemli turizm destinasyonları, yılın ilk 9 ayında 539 bin 574 ziyaretçiyi ağırladı.

Ziyaretçi sayısında ilk sırada Atatürk Köşkü yer aldı. Ocak-Eylül 2026 döneminde köşkü 299 bin 866’sı yerli, 48 bin 175’i yabancı olmak üzere toplam 348 bin 41 kişi ziyaret etti. Atatürk Köşkü’nün ziyaretçi sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 arttı. Trabzon’un doğal turizm değerlerinden Çal Mağarası da yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekti. Mağarayı yılın ilk 9 ayında 82 bin 611’i yerli, 72 bin 646’sı yabancı olmak üzere toplam 155 bin 257 kişi ziyaret etti.

Kızlar Manastırı ise ziyaretçi sayısındaki yükselişle dikkat çekti. Tarihi manastır, 2026’nın ilk 9 ayında 28 bin 991 ziyaretçiyi ağırladı. Manastırın ziyaretçi sayısı, 2025’in aynı dönemine göre yüzde 46 artış gösterdi.

Trabzon’un tarihini ve kültürel mirasını ziyaretçilere aktaran Trabzon Şehir Müzesi de yılın ilk 9 ayında 20 bin 534 ziyaretçiyi ağırladı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, şehrin sahip olduğu tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerin turizme kazandırılması ve ziyaretçi deneyiminin geliştirilmesine yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi. Açıklamada, "Şehrimizin sahip olduğu tarihi, kültürel ve doğal zenginlikleri daha geniş kitlelerle buluşturmak, turizm çeşitliliğini artırmak ve Trabzon’u dört mevsim tercih edilen bir turizm destinasyonu haline getirmek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerine yer verildi.