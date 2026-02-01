Trabzon’un Yomra ilçesindeki bir zincir restoranda tost yedikten sonra rahatsızlanan karı-koca hastaneye kaldırıldı. Çolak ailesinin şikayeti üzerine Tarım ve Orman Bakanlığı ekiplerince yapılan denetimde, işletmede son tüketim tarihi geçmiş ürün bulunduğu belirlendi.

Arsin ilçesinde ikamet eden Fatih Çolak (43) ve eşi Leman Banu Çolak (44), Yomra’daki MADO şubesinde tükettikleri tostun ardından mide bulantısı ve genel rahatsızlık şikayetleriyle hastaneye başvurdu.

Yapılan tetkiklerde çiftin gıda zehirlenmesi geçirdiği saptandı. İlk tedavilerinin ardından taburcu edilen çift, Leman Banu Çolak’ın şikayetlerinin yeniden şiddetlenmesi üzerine KTÜ Farabi Hastanesi’ne gitti.

Burada yeniden tedavi altına alınan Çolak, sağlık durumunun düzelmesinin ardından taburcu edildi.

Çolak ailesi olayın ardından resmi kurumlara şikayette bulundu. Şikayet üzerine Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 28 Ocak 2026 tarihinde restoranda resmi denetim yapıldı. Denetim sonucunda iş yerinde son tüketim tarihi geçmiş ürün kullanıldığının tespit edildiği açıklandı.

Bakanlık, Fatih Çolak’a gönderdiği yazılı yanıtta, denetimlerin 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu çerçevesinde yürütüldüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı:

“28 Ocak 2026 tarihinde gerçekleştirilen resmi kontrolde, işletmede son tüketim tarihi geçmiş ürün bulunduğu belirlenmiş ve işletme hakkında gerekli yasal işlemler başlatılmıştır.”