Kaynak: Haber Merkezi

Trabzon / Abdulvahap Uludüz / Yeniçağ



Trabzon Büyükşehir Belediyesi, yeni akademik dönemde de üniversite öğrencilerini yalnız bırakmıyor. Kampüslerde ücretsiz çorba ve ekmek ikramı ile çamaşırhane hizmetini yeniden başlatan Büyükşehir, öğrencilerin hem güne sıcak bir çorbayla başlamasına hem de günlük yaşamlarını kolaylaştırmasına destek oluyor.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) ve Trabzon Üniversitesi kampüslerinde hayata geçirdiği sosyal destek uygulamalarıyla üniversite öğrencilerinin yanında olmaya devam ediyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, hafta içi her gün öğrencilere ücretsiz çorba ve ekmek ikram edilirken, KTÜ Kanuni Kampüsü’nde hizmet veren ücretsiz çamaşırhane de yeni akademik dönemde yeniden öğrencilerin kullanımına sunuldu.

SICAK ÇORBA, SICAK BİR KARŞILAMA

Trabzon Üniversitesi kampüsünde çorba ve ekmek ikramı 09.00-12.00 saatleri arasında gerçekleştirilirken, KTÜ kampüsünde öğrenciler 16.00-18.00 saatleri arasında sıcak çorba ikramından faydalanıyor. Sınav dönemlerinde ise öğrencilere simit ve peynir ikram edilerek yoğun sınav temposunda moral desteği sağlanıyor.

ÜCRETSİZ ÇAMAŞIRHANE HİZMETİ

Öğrencilerin günlük yaşamlarını kolaylaştırmak ve hijyen ihtiyaçlarına destek olmak amacıyla KTÜ Kanuni Kampüsü içerisinde hizmet veren ve geçen yıl binlerce öğrencinin faydalandığı ücretsiz çamaşırhane de yeniden kapılarını açtı. Öğrenciler burada kıyafetlerini ücretsiz olarak yıkayıp kurutabiliyor. Çamaşırhane hizmetinden yararlanmak isteyen öğrenciler, www.trabzon.bel.tr adresi üzerinden kolayca randevu oluşturabiliyor.

KENDİLERİNİ EVLERİNDE HİSSETMELERİNİ İSTİYORUZ

Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, Trabzon’u eğitim için tercih eden gençlerin kendilerini şehirde evlerinde hissetmelerinin önemsendiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

“Üniversite öğrencilerimizin eğitim hayatlarını kolaylaştırmak ve onların her daim yanında olduğumuzu hissettirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Gençlerimizin güne sıcak bir çorbayla başlamalarına vesile olmaktan ve onlara ev ortamını aratmayacak imkanlar sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Yeni akademik dönemin hayırlı olması temennisiyle tüm öğrencilerimize başarılar diliyoruz.”