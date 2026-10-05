Trabzon'da tünel içerisinde meydana gelen trafik kazası can aldı. Gümüşhane-Trabzon istikametindeki T2 tünelinde bir otomobil, aynı yönde ilerleyen beton mikserine çarptı.
Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 61 RA 272 plakalı otomobil, çarpmanın etkisiyle devrildi. Araç kısa süre içerisinde alevlere teslim oldu.
EKİPLER OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ
Kazanın ihbar edilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri gönderildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtaki yangın söndürülürken, otomobil içerisinde 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
Kaza nedeniyle yol trafiğe kapatılırken, ekipler bölgede temizlik çalışması başlattı.