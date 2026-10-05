Trabzon'da tünel içerisinde meydana gelen trafik kazası can aldı. Gümüşhane-Trabzon istikametindeki T2 tünelinde bir otomobil, aynı yönde ilerleyen beton mikserine çarptı.

Trabzon'da tünelde feci kaza: Otomobil alev aldı, sürücü hayatını kaybetti - Resim : 1

Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 61 RA 272 plakalı otomobil, çarpmanın etkisiyle devrildi. Araç kısa süre içerisinde alevlere teslim oldu.

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EKİPLER OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

Kazanın ihbar edilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri gönderildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtaki yangın söndürülürken, otomobil içerisinde 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Kaza nedeniyle yol trafiğe kapatılırken, ekipler bölgede temizlik çalışması başlattı.