Trabzon’un Ortahisar ilçesindeki Moloz mevkisinde kurulan balık tezgâhlarında farklı türler satışa sunuluyor. Tezgâhlarda mezgitin kilogramı 250, istavrit 100, tirsi 150 liradan alıcı buluyor.

Somon ve alabalık 300 liradan satılırken levrek ve çipuranın kilogram fiyatı 500 lira, barbunun ise 400 lira olarak tezgâhlarda yer alıyor.

BALIKÇILAR BOLLUKTAN MEMNUN

Balıkçı Mehmet Can Örseloğlu, bu yıl önceki ramazan dönemlerine kıyasla tezgâhlarda daha fazla balık çeşidi bulunduğunu söyledi.

Bolluğun fiyatlara da yansıdığını belirten Örseloğlu, sezonun bu şekilde devam etmesi halinde balıkçılar için iyi bir yıl olacağını ifade etti.

HAMSİ SÜRPRİZİ KISA SÜRDÜ

Balıkçı Kadir Pınar ise fiyatların genel olarak uygun olduğunu dile getirdi. İğneada’dan gelen hamsinin kısa süreli bir sürpriz yaptığını belirten Pınar, bu hareketliliğin sona erdiğini ve yeni sezonun bekleneceğini söyledi.

Balık alışverişi yapan vatandaşlardan Hayrullah Berber de tezgâhlardaki fiyatları uygun bulduğunu belirterek balığa olan ilginin sürdüğünü dile getirdi.