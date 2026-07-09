Trabzon’da sokak ortasında canlanan mazi: Görenler dönüp bir daha bakıyor

Çamlıbel Mahallesi muhtarı Abdullah Kulaç, bahçelere korkuluk dikme geleneğini farklı bir anlayışla turizme taşımayı hedeflediklerini ifade ederek, "Çamlıbel Muhtarlığı olarak ıssızlaşan, nüfusun tamamen azaldığı bir dönemdeyiz. Belli arayışlar içerisindeyiz ve buralara bir şekilde insanları çekmemiz gerekiyor. Alternatif turizm alanları oluşturmamız gerekiyor. Yayla kültürüne bağlantılı köyümüzün güzelliklerini, ırmağını ve yeşilini insanlara sunabilmek için bazı materyallere ihtiyacımız var. Yöremizde bu korkuluklara bizler, ‘fovorohter’ deriz. Bu da Rumca bir kelimedir ve ‘korkutan’ anlamına gelir. Bu köylerde yabani hayvanlar tarlaya girip zarar vermesin diye korkuluk yapılırdı. Artık ne tarla kaldı ne de vatandaş kaldı. Mahallemize bir hareket katmak istedik.