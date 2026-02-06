

Trabzon / Abdulvahap Uludüz / Yeniçağ

Trabzon’da ŞOK Marketler zincirine bağlı depoda çalışan işçiler, artan iş yükü, ağır çalışma koşulları, düşük ücretler ve adaletsiz uygulamalara karşı iş bırakma eylemi başlattı. Depo işçileri, talepleri karşılanana kadar mesaiye kalmayacaklarını ve eylemlerini sürdüreceklerini açıkladı.

Yıllardır artan hayat pahalılığına rağmen ücretlerin insanca yaşam koşullarının gerisinde kaldığını belirten işçiler, sorunlarını defalarca yönetime iletmelerine karşın somut bir iyileştirme yapılmadığını ifade etti. Yapılan açıklamada, “Alın terimizin karşılığı sistemli biçimde gasp ediliyor, taleplerimiz görmezden geliniyor” denildi.



İşçiler, bugün itibarıyla üretimden gelen güçlerini kullanarak iş bırakma kararı aldıklarını vurgulayarak, bu eylemin keyfi değil zorunlu olduğunu belirtti. Açıklamada, “Emeği yok sayanlara karşı başka bir seçeneğimiz bırakılmadı” ifadelerine yer verildi.



Depo çalışanlarının talepleri ise şu şekilde sıralandı:

Brüt ücret üzerinden yapılan yüzde 27’lik zammın yetersiz olduğu belirtilerek, zam oranının artırılması ve artışların net maaş üzerinden uygulanması

Performansa bağlı primlerin keyfi biçimde düşürülmesine son verilmesi, prim sisteminin adil ve şeffaf hale getirilmesi

Vergi dilimi nedeniyle maaşların yıl içinde erimesinin önlenmesi

Aynı işi yapan çalışanlar arasında kıdeme dayalı adil bir ücret farkı uygulanması

Depo çıkış saatlerinde fiilen fazla mesainin gasp edilmesine yol açan “mesai denkleştirmesi” uygulamasının kaldırılması

Banka promosyonlarının geciktirilmeden ve eksiksiz şekilde çalışanlara ödenmesi



İşçiler, bu taleplerin birer ayrıcalık değil, en temel işçi hakları olduğunu vurgulayarak, “Sadaka değil, emeğimizin karşılığını istiyoruz” dedi.



Açıklamada ayrıca, talepler karşılanana kadar her gün saat 17.00’dan sonra mesaiye kalınmayacağı ve iş bırakma eyleminin kararlılıkla sürdürüleceği ilan edildi. “Geri adım atmayacağız, bölünmeyeceğiz, yalnızlaştırılmaya izin vermeyeceğiz” denilen açıklamada, ŞOK Marketler yönetimine masaya oturma ve çözüm üretme çağrısı yapıldı.



Trabzon ŞOK Market Depo İşçileri, bu mücadelenin yalnızca kendi işyerleriyle sınırlı olmadığını vurgulayarak, “Bu mücadele emeği sömürülen tüm işçilerin mücadelesidir. Haklarımızı alana kadar buradayız” ifadeleriyle açıklamayı sonlandırdı.