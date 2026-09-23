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Trabzon / Abdulvahap Uludüz / Yeniçağ

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından uygulanan “Türkiye’de Demokratik Yerel Yönetişimin Geliştirilmesi için Sivil Katılımın Güçlendirilmesi Projesi” kapsamında önemli bir toplantıya ev sahipliği yapacak. Yaklaşık 100 sivil toplum kuruluşunun katılımının hedeflendiği zirvede, yerel yönetişim ve sivil katılım alanındaki çalışmalar değerlendirilecek.

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, Türkiye Belediyeler Birliği’nin ana faydalanıcısı olduğu ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından uygulanan “Türkiye’de Demokratik Yerel Yönetişimin Geliştirilmesi için Sivil Katılımın Güçlendirilmesi Projesi” kapsamında pilot belediye olan Trabzon Büyükşehir Belediyesi, önemli bir programa ev sahipliği yapacak. Proje kapsamında düzenlenecek Trabzon Sivil Katılım Zirvesi, yarın (23 Eylül 2026 Çarşamba) saat 09.30- 12.00 arasında Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

TRABZON’DAKİ ÇALIŞMALAR DEĞERLENDİRİLECEK

Zirvede, pilot illerde yürütülen uygulamaların değerlendirilmesi, iyi uygulama örneklerinin paylaşılması ve yerel düzeyde elde edilen deneyimlerin görünür hale getirilmesi amaçlanıyor.

Program kapsamında proje süresince Trabzon’da gerçekleştirilen faaliyetler, oluşturulan iş birliği mekanizmaları ve katılımcılık temelli çalışmalar ele alınacak. Proje kapsamında elde edilen çıktı ve kazanımlar paylaşılırken, başlangıçtan bugüne kadar kaydedilen ilerleme de değerlendirilecek.

STK’LAR VE PAYDAŞLAR AYNI ÇATIDA BULUŞACAK

Yaklaşık 100 sivil toplum kuruluşunun katılımının hedeflendiği zirveye; Trabzon Valiliği, Trabzon Büyükşehir Belediyesi, UNDP, Türkiye Belediyeler Birliği, Avrupa Birliği Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü ile ilgili kamu kurumları, üniversiteler, meslek kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katılacak. Program, protokol konuşmalarıyla başlayacak. Ardından “Sivil Katılım Projesi Kazanımları ve Dünyadan Sivil Katılım Örnekleri” ile “Trabzon Sivil Katılım Yolculuğu” başlıklı sunumlar gerçekleştirilecek. Zirvenin sonunda proje sürecinde aktif görev alan Sivil Katılım Görev Gücü üyelerine plaket takdim edilecek ve aile fotoğrafı çekimi gerçekleştirilecek. Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nin pilot belediye olarak yer aldığı proje kapsamında düzenlenecek zirveyle, yerel yönetimler ile sivil toplum arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi ve Trabzon’da katılımcı yerel yönetişim kültürünün geliştirilmesine yönelik çalışmaların paylaşılması hedefleniyor.