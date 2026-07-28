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Trabzon'un Ortahisar ilçesinde faaliyet gösteren Hekimoğlu Demir Döküm Fabrikası'nda çalışan işçiler, ağır çalışma koşulları nedeniyle Türk Metal Sendikası'na üye olduktan sonra baskı, işten çıkarma ve tehdit iddialarıyla gündeme geldi. İşçiler, sendikal örgütlenmenin ardından zorla istifa ettirme girişimleri ve kaçırılma olayları yaşandığını öne sürerken, fabrika yönetiminden iddialara ilişkin herhangi bir açıklama gelmedi.

"BENİ KAÇIRMAYA ÇALIŞTILAR" İDDİASI

Evrensel'in iddiasına göre, Beş yıldır fabrikada elektrik bakım işçisi olarak çalışan Halil Güner, 16 Temmuz'da fabrika çevresinde kaçırılmaya çalışıldığını iddia etti. Güner'in anlatımına göre, güvenlik noktasında siyah renkli bir araçtan inen iki kişi kendisini araca bindirmeye çalıştı. Durumdan şüphelenerek direnince darbedildiğini öne süren Güner, arkadaşlarının yardımıyla kurtulduğunu belirtti.

Güner, olayın ardından karakola giderek şikayetçi olduğunu ifade ederken, daha önce iki işçinin de fabrikanın dışındaki ormanlık alana götürülerek sendikadan istifa etmeleri yönünde tehdit edildiğini iddia etti. İşçilerden birinin telefonunun da dereye atıldığı öne sürüldü.

SENDİKAYA ÜYE OLAN İŞÇİLERİN İŞTEN ÇIKARILDIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ

Yaklaşık 327 kişinin çalıştığı fabrikada 130 işçinin Türk Metal Sendikası'na üye olduğu belirtilirken, işçiler örgütlenme sürecinin ardından baskıların arttığını savundu. İddiaya göre bazı çalışanların e-Devlet şifreleri alınarak sendika üyelikleri iptal ettirildi, çok sayıda işçi ise "küçülme" gerekçesiyle işten çıkarıldı.

İşten çıkarılan işçilerin yerine yeni personel alındığını öne süren çalışanlar, 22 işçinin hukuki süreç başlattığını ifade etti.

"1400 DERECE SICAKLIKTA TİŞÖRTLE ÇALIŞIYORUZ"

İşçiler, fabrikadaki çalışma koşullarının da ciddi riskler taşıdığını belirtti. Halil Güner, 1000 ila 1400 derece sıcaklığa ulaşan döküm ve indüksiyon ocaklarının başında koruyucu kıyafet yerine tişört ve pantolonla çalıştırıldıklarını, yetersiz havalandırma nedeniyle yoğun duman ve toza maruz kaldıklarını söyledi.

Güner ayrıca ağır ve tehlikeli iş kolunda çalışan işçilerin aylık ücretlerinin 40 bin ile 60 bin TL arasında olduğunu, iş kazası geçiren çalışanların ise çoğu zaman kendi imkanlarıyla hastaneye gitmek zorunda kaldığını iddia etti.

"8 METREDEN DÜŞTÜM, DAVADAN VAZGEÇMEM İÇİN BASKI GÖRDÜM"

İki yıl önce iş kazasında yaklaşık 8 metre yükseklikten düştüğünü ve kaburgalarının kırıldığını anlatan Güner, olay sonrası şikayetini geri çekmesi için uzun süre baskıya maruz kaldığını öne sürdü. Güner, davadan vazgeçmesi karşılığında ek ödeme teklif edildiğini, başka bir çalışanın işten çıkarılacağı yönündeki baskılar nedeniyle şikayetini geri çektiğini iddia etti.

ŞİRKETİN VERGİ VE TEŞVİKLERİ DE GÜNDEMDE

1967 yılında kurulan Hekimoğlu Döküm Sanayi, otomotiv sektöründe Mercedes, Volvo, Scania ve Ford gibi markalara parça üretimi yapıyor. Haberde yer alan iddialara göre şirket, 2023 ve 2025 yıllarında kurumlar vergisi ödemediğini beyan ederken, 2024 yılında ise 53,66 milyon TL gelirine karşılık 46 bin 323 TL kurumlar vergisi ödedi. Şirketin geçmiş yıllarda vergi indirimi, KDV istisnası ve faiz desteği gibi çeşitli kamu teşviklerinden de yararlandığı belirtildi.

Haberde ayrıca şirket yönetiminde yer alan isimlerin spor ve iş dünyasında çeşitli görevler üstlendiği bilgisine yer verildi.

FABRİKA YÖNETİMİNDEN AÇIKLAMA GELMEDİ

İşçilerin baskı, tehdit, kaçırılma girişimi ve çalışma koşullarına ilişkin iddiaları kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, haberde fabrika yönetimine ulaşıldığı ancak tüm iletişim girişimlerine rağmen herhangi bir açıklama yapılmadığı belirtildi. Öte yandan Türk Metal Sendikası'nın avukatı ise işe iade davalarının süreç tamamlandıktan sonra açılacağını ifade etti. İşçilerin şikayetleriyle ilgili adli sürecin ise sürdüğü aktarıldı.