Kaynak: İHA

Olay, İncesu Mahallesi’nde bulunan Baysal Sanayi Sitesi yakınlarında yaşandı. Erol Taşkara, arazisindeki sarp bölgeye ip yardımıyla indikten sonra geri çıkamayınca yardım talebinde bulundu. İhbarın ardından bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, araçla ulaşımın mümkün olmadığı noktaya ulaşabilmek için yaklaşık 20 dakika boyunca zorlu arazi koşullarında yürüdü.

Mahsur kalan vatandaşa ulaşan ekipler, AFAD personeliyle koordineli şekilde yürüttükleri kurtarma operasyonuyla Taşkara’yı bulunduğu noktadan güvenli bir şekilde tahliye etti. Sağlık ekiplerine teslim edilen vatandaşın yapılan ilk kontrollerinde herhangi bir sağlık sorununun bulunmadığı ve durumunun iyi olduğu belirtildi.