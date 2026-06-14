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Kaynak: İHA

Olay, Trabzon’un Akçaabat ilçesine bağlı Söğütlü Mahallesi Liman mevkiinde meydana geldi. Gece saatlerinde bölgede avlanan balıkçılar, kıyı şeridine sürüklenerek geldiği değerlendirilen şüpheli bir cisim fark etti.

Durumu yetkililere bildiren balıkçıların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

JANDARMA BÖLGEYİ GÜVENLİK ÇEMBERİNE ALDI

Olay yerine kısa sürede ulaşan ekipler, çevrede geniş güvenlik önlemleri alarak cismin bulunduğu alanda detaylı inceleme gerçekleştirdi. Yapılan ilk kontrollerde, sahile vuran parçanın roket motoruna ait olduğu değerlendirildi.

RUS MENŞELİ OLDUĞU DEĞERLENDİRİLİYOR

İlk incelemelerde parça üzerinde Rus menşeli olduğunu düşündüren çeşitli damga ve işaretlerin bulunduğu tespit edildi. Cismin patlayıcı özelliğinin bulunmadığı değerlendirildi.

DETAYLI İNCELEME BAŞLATILDI

Roket motoru parçası, detaylı teknik inceleme yapılmak üzere jandarma ekipleri tarafından muhafaza altına alınarak bölgeden kaldırıldı.

Olayla ilgili incelemelerin sürdüğü öğrenildi.