Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, 28 Nisan’da gerçekleştirilen operasyonda, “suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurma”, bu yapı üzerinden yağma, ihaleye fesat karıştırma, silahla kasten yaralama, silahlı tehdit, çalışma özgürlüğünü engelleme ve 6136 sayılı Kanun’a aykırılık gibi suçlamalarla 21 şüphelinin yakalandığı belirtildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar daha sonra adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden biri, savcılık talimatıyla emniyette verdiği ifadenin ardından serbest bırakıldı.

Adliyeye çıkarılan 20 kişiden 12’si nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanırken, 8 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.