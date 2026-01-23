

Trabzon / Abdulvahap Uludüz / Yeniçağ

Derelerin Kardeşliği Platformu Trabzon, kent genelinde yürütülen maden projelerine karşı sert bir basın açıklaması yaptı. Platform, Trabzon’un son yıllarda “sermayenin vahşi sömürge madenciliğinin hedefi haline getirildiğini” belirterek, yürütülen sürecin bir yatırım değil, “açık bir sınıfsal el koyma operasyonu” olduğunu vurguladı.



Açıklamada, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) tarafından 2023 yılından bu yana Trabzon’da 10 ayrı maden ruhsat sahasının satışa çıkarıldığı, bunlardan 5’inin 16 farklı şirkete devredildiği ifade edildi. Satışa çıkarılan toplam alanın 11 bin 252 hektar, satışı tamamlanan alanın ise 3 bin 213 hektar olduğu belirtilerek, bu büyüklüğün binlerce futbol sahasına denk geldiği kaydedildi.



“MADEN KORİDORU İLE TRABZON KUŞATILIYOR”



Platformun açıklamasında, Araklı, Çaykara, Sürmene, Köprübaşı, Maçka ve Ortahisar ilçeleri ile Gümüşhane ve Bayburt’u içine alan bölgede birbirine bitişik devasa ruhsat sahalarının oluşturulduğu belirtildi. Bu durumun tesadüf olmadığı ifade edilerek, Doğu Karadeniz’in bütüncül biçimde bir “maden havzasına” dönüştürülmek istendiği savunuldu.



İki ruhsatın “mega maden” niteliğinde olduğuna dikkat çekilen açıklamada, hedefin küçük çaplı arama faaliyetleri değil; ormanları, su kaynaklarını, köyleri ve yaylalarıyla birlikte tüm bir coğrafyanın sermayeye teslim edilmesi olduğu dile getirildi.



“İHALESİZ DEVİRLERLE HUKUK ASKIYA ALINDI”



Açıklamada ayrıca, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Taşınmaz Komisyonu tarafından 2022 başından Aralık 2025’e kadar Trabzon’da ÇED süreci dahi başlatılmamış 27 maden ruhsat sahasının ihalesiz şekilde şirketlere devredildiği öne sürüldü.



Bu ruhsatların 8’inin altın madeni olduğu belirtilirken, bunların 6’sının Yavuz Türkel’e, 2’sinin ise DDK Madencilik’e ait olduğu ifade edildi. Platform, bu satışların kamu yararı gözetilmeden, şirket talepleri doğrultusunda yapıldığını savundu.



“SENİ TRABZON’DA İSTEMİYORUZ”



Derelerin Kardeşliği Platformu, açıklamasında Yavuz Türkel’i doğrudan hedef alarak, Köprübaşı, Araklı, Sürmene ve Maçka’da yürütülen altın, bakır, kurşun ve çinko arama faaliyetlerinin Trabzon halkının yaşam alanlarını tehdit ettiğini belirtti. Platform, “Bu toprakları canımız pahasına savunmaya kararlıyız” ifadelerini kullandı.



Açıklamada, ruhsat numaralarının, koordinatların ve şirket isimlerinin bilindiği vurgulanarak, “Seni Trabzon’da istemiyoruz” denildi.



Bilgi Edinme Çağrısı

Platform, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında, Köprübaşı, Araklı, Sürmene, Maçka ve Ortahisar ilçelerindeki maden ruhsatlarına ilişkin harita ve koordinat bilgileri ile Taşınmaz Komisyonu’nun kararlarında esas aldığı teknik ve hukuki kriterlerin kamuoyuna açıklanması çağrısında bulundu. Bu bilgilerin ticari sır değil, yaşam hakkı kapsamında değerlendirilmesi gerektiği ifade edildi.



Talepler

Derelerin Kardeşliği Platformu Trabzon’un talepleri şöyle sıralandı:

Mega madencilik projelerinin derhal yasaklanması

Altın madenciliği ve siyanür kullanımının kesin olarak durdurulması

Su kaynaklarını tehdit eden maden faaliyetlerinin sonlandırılması

ÇED süreçlerinin şirket onay mekanizması olmaktan çıkarılması



Açıklamada, mücadelenin yalnızca bir çevre mücadelesi olmadığı, emek ile sermaye arasında bir yaşam mücadelesi olduğu vurgulandı. Platform, “Susmak bu talana ortak olmaktır. Biz susmayacağız” diyerek çağrısını yineledi.



Basın açıklaması, Derelerin Kardeşliği Platformu Trabzon adına Sözcü Şener Şengün tarafından yapıldı.