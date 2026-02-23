Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, Trabzon’un Akyazı bölgesi ile ilgili son sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, dolgu alanı üzerindeki zemin hareketlerine dair uyarılarda bulundu.

Bektaş, “Ocak ayındaki deprem sonrası 7mm’lik hareket tek seferlik sıçrama değil durmak bilmeyen ‘yavaş akış’ çıktı” dedi.

Yapay zeka destekli uydu analizlerine de vurgu yapan Bektaş, “Yapay zeka uydu inSAR analizleri, M3,8 deprem sarsıntı sonrası zeminin durulmadığını, aksine denize doğru kayma hızının kademeli olarak arttığını gösteriyor” sözlerini sarf etti.

"HASTANE İNŞAATI’ BİTMİŞ, ‘HEYELANLA MÜCADELE İNŞAATI’ BAŞLAMIŞTIR”

Bektaş, “Yani zemin sadece çökmüyor; dev bir kütle halinde, kazıklarla beraber denize doğru hızlanarak yol alıyor. Bu, ‘zemin oturdu, geçti’ diyemeyiz” değerlendirmesinde bulundu.

Paylaşımının sonunda ise “Sonuç: Akyazı’da artık ‘hastane inşaatı’ bitmiş, ‘heyelanla mücadele inşaatı’ başlamıştır” dedi.

Bektaş, yaptığı paylaşımın tamamında şunları söyledi,

“TRABZON AKYAZI'DA KORKULAN SENARYO

Netleşiyor: Ocak ayındaki deprem sonrası 7mm'lik hareket tek seferlik sıçrama değil durmak bilmeyen "yavaş akış" çıktı.

​Yapay zeka uydu inSAR analizleri, M3,8 deprem sarsıntı sonrası zeminin durulmadığını, aksine denize doğru kayma hızının kademeli olarak arttığını gösteriyor. Yani zemin sadece çökmüyor; dev bir kütle halinde, kazıklarla beraber denize doğru hızlanarak yol alıyor. Bu, "zemin oturdu, geçti" diyemeyiz.

Sonuç: Akyazı'da artık "hastane inşaatı" bitmiş, "heyelanla mücadele inşaatı" başlamıştır.”