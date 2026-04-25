13 Nisan’dan bu yana kayıp olan Oral Şengün’ün bulunması için Trabzon Emniyet Müdürlüğü tarafından kurulan özel ekip, teknik ve fiziki takibini derinleştirdi. Kamera kayıtlarının detaylı analiz edilmesi ve GSM operatörlerinden gelen sinyal verilerinin incelenmesi sonucunda, Şengün’ün cep telefonundan alınan son sinyalin Araklı ilçesi Konakönü mevkii olduğu saptandı.

SAHİLDE KİŞİSEL EŞYALARA ULAŞILDI

Bu kritik bilginin ardından ekipler rotayı Konakönü ve çevre sahil hattına çevirdi. Olay yeri inceleme ekiplerince bölgede yapılan taramalarda, Oral Şengün’e ait olduğu değerlendirilen bazı kişisel eşyalar bulundu. Bu bulgu, arama faaliyetlerinin sahil ve deniz hattına kaydırılmasına neden oldu.

EKİPLER HEM KARADA HEM DENİZDE

Şengün’ün bulunması için devletin tüm imkânları seferber edildi. Bölgedeki çalışmalar Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Deniz Polisi dalgıçları, Jandarma ve AFAD ekipleri, Dron destekli termal ve görsel tarama ekipleri ile devam ediyor.

Gencin kayboluşu üzerindeki şüpheler devam ederken, ekipler hem kıyı şeridindeki kayalık alanları hem de deniz dibini didik didik arıyor. Oral Şengün’den gelecek umutlu bir haberi bekleyen ailesi ve yakınlarının bölgedeki endişeli bekleyişi sürüyor.