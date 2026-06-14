Türkiye Karate Federasyonunun faaliyet programında yer alan organizasyon kapsamında; ev sahibi Trabzon'un yanı sıra Samsun, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Sinop, Erzurum, Erzincan, Gümüşhane, Bayburt, Ardahan, Kars ve Iğdır illerinden gelen 7-13 yaş grubundaki 450 karateci, kata ile kumite kategorilerinde hünerlerini sergiledi.
Beşirli Spor Salonu'nda gerçekleştirilen zorlu karşılaşmaların ardından, kürsüye çıkma başarısı gösteren sporculara ödülleri Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu tarafından takdim edildi.