Kaza, ilçeye bağlı Oylum Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sürmene-Oylum kara yolunda ilerleyen kamyonet, sürücüsünün henüz bilinmeyen nedenle direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yol kenarından çıkarak aşağıda bulunan fındık bahçesine devrildi.

Trabzon'da kamyonet fındık bahçesine devrildi: 1 ölü, 5 yaralı - Resim : 1

Kazada Hasan Aksayan olay yerinde yaşamını yitirirken, araçta bulunan 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Kazanın nedenine ilişkin inceleme ve soruşturma sürüyor.