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Kaynak: İHA

Kaza, ilçeye bağlı Oylum Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sürmene-Oylum kara yolunda ilerleyen kamyonet, sürücüsünün henüz bilinmeyen nedenle direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yol kenarından çıkarak aşağıda bulunan fındık bahçesine devrildi.

Kazada Hasan Aksayan olay yerinde yaşamını yitirirken, araçta bulunan 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın nedenine ilişkin inceleme ve soruşturma sürüyor.