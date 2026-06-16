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Kaynak: Haber Merkezi



Trabzon / Abdulvahap Uludüz / Yeniçağ



Trabzon'da yeni bir Hemşehri Derneği daha kuruldu.Uzun yıllardır Trabzon'da esnaflık yapan Cuma Çan'ın başkanlığını yaptığı Trabzon Kahramanmaraşlılar Derneğinin kurulması ile birlikte Trabzon'da Hemşehri Derneği sayısı 8 oldu.

8 DERNEK BİRLİK VE BERABERLİK İÇİNDE

Trabzon Bayburtlular Derneği Başkanı Saadettin Okay Trabzon Gümüşhaneliler Derneği Başkanı Mürteza Eroğlu Trabzon Giresunlular Derneği Başkanı Cemil Alparslan Trabzon Artvinliler Derneği Başkanı Ahmet Külekçi Trabzon Elazığlılar Derneği Başkanı Fatih Mehmet Beyazoğlu Trabzon Ağrı Patnos Derneği Başkanı Hakan Amedi Trabzon Yozgatlılar Derneği Başkanı Doç.Dr. Devran Yazır Trabzon Kahramanmaraşlılar Derneği Başkanı Cuma Çan ile birlikte "Trabzon Hemşehri Dernekleri Platformu" daha da güçlendi..

150 BİN KİŞİYİ TEMSİL EDİYORUZ

Trabzon'da 150 bine yakın kişiyi temsil ettiklerini belirten Trabzon Hemşehri Dernekleri Platformu sözcüsü Saadettin Okay " Trabzon'un marka değerine güç katma noktasında bizlerde elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Kardeşlik ve huzurun hakim olduğu Trabzon böyle daha başka güzel Hemşehrilerimizin sorunlarına derman olma noktasında 8 Hemşehri Dernekleri birlik ve beraberlik içinde hareket edeceğiz" açıklamasında bulundu...Bu arada yakın zamanda Trabzon Erzurumlular Derneğinin de kurulacağı belirtildi.