Olay, Köprübaşı ilçesine bağlı Arpalı Mahallesi’nde öğle saatlerinde yaşandı. Bölgede etkili olan kuvvetli sağanak yağışın ardından dik yamaçtan kopan toprak ve çamur yığını hızla mahalle yoluna doğru aktı. Bu esnada güzergâhı kullanan bir minibüs, aniden gelen heyelan nedeniyle oluşan yoğun çamur kütlesine saplandı. Araç içerisinde büyük panik yaşayan 3 kişi, kendi çabalarıyla dışarı çıkmayı başardı.

MİNİBÜS İŞ MAKİNESİYLE KURTARILDI

İhbar üzerine bölgeye süratle Köprübaşı Belediyesi ekipleri sevk edildi. Dikkatli bir çalışma yürüten belediye ekipleri, çamura gömülen minibüsü iş makinesi yardımıyla saplandığı yerden çıkardı. Heyelan nedeniyle kapanan mahalle yolu, ekiplerin gerçekleştirdiği temizlik ve yol açma çalışmalarının ardından yeniden trafiğe açıldı.

"BİZİ NEREDEYSE UÇURUMA ATIYORDU"

Şans eseri hayatta kaldıklarını belirten yolculardan Dursun Ali Kerimoğlu, yaşadıkları korku dolu anları şu sözlerle anlattı:

“Yayladan dönüyorduk. Yoldan geçerken aniden sel gibi aşağıya geldi, ortada kaldık. Araçta oğlum ve torunum da vardı. Uçurumdan atıyordu bizi neredeyse, zor kurtulduk. Hemen arabanın içinden kaçarak çıktık. Çevredekiler ‘arabanın içinden çıkın’ dediler, çamurların arasından çıktık”.

Sürücü Serkan Kerimoğlu, “Geldiğimizde azıcık çamur vardı. Heyelan aşağı doğru geliyordu. Gelmeden önce geçerim diye düşündüm ama geçemedim. Araba orada kaldı. Babamı ve çocuğumu çıkardım” diye konuştu.