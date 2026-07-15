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Kaynak: AA

Dürbinar Mahallesi'nde özel bir şirket tarafından sürdürülen altyapı inşaatında yaşandı. Çalışmalar sırasında meydana gelen göçük nedeniyle bir işçi toprak altında kaldı.

İhbarın ardından bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Göçük altında vücudunun bir kısmı kalan Z.A., ekiplerin yürüttüğü kurtarma çalışmaları sonucunda bulunduğu yerden çıkarıldı.

Yaralı işçi, ilk müdahalenin ardından Haçkalı Baba Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. İşçinin genel sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.