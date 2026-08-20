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Kaynak: İHA

Giresun’da 13 Ağustos’ta etkili olan şiddetli yağışlar sırasında Keşap ilçesine bağlı Karadere köyü mevkiinde Karabulduk Deresi taştı. Sel sularına kapılan araçta bulunan 3 kişiden biri kendi imkanlarıyla kurtulurken, 2 kişi kayboldu.

16 YAŞINDAKİ M.A.H.’NİN CANSIZ BEDENİ BULUNMUŞTU

Bölgede başlatılan arama-kurtarma çalışmalarında kayıp kişilerden 16 yaşındaki M.A.H.’nin cansız bedeni, 18 Ağustos’ta dere kenarında bulundu. Diğer kayıp M.A. için ise arama çalışmaları devam etti.

DNA İNCELEMESİYLE KİMLİĞİ KESİNLEŞTİ

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde 19 Ağustos’ta denizde bir erkek cesedi bulundu. Cesedin 45 yaşındaki M.A.’ya ait olabileceği değerlendirilirken kesin kimlik tespiti için DNA incelemesi başlatıldı.

Adli tıp ekiplerinin yaptığı DNA testi sonucunda cesedin, Giresun’un Keşap ilçesindeki selde kaybolan M.A.’ya ait olduğu kesinleşti.

M.A.’nın cenazesinin 21 Ağustos’ta Keşap ilçesinde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.