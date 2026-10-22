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Trabzon / Abdulvahap Uludüz / Yeniçağ



Trabzon Büyükşehir Belediyesi Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi koordinasyonunda düzenlenen BilimFest Trabzon yarın kapılarını açıyor. TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında Pazarkapı Yaşam Alanı’nda gerçekleştirilecek festivalde 102 açık hava atölyesi, bilim şovları, robot gösterileri, planetaryum etkinlikleri ve teknoloji sergileri yer alacak.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, bilim ve teknoloji kültürünü yaygınlaştırmak, özellikle çocukların ve gençlerin bilime olan ilgisini artırmak amacıyla önemli bir organizasyona ev sahipliği yapıyor. Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi koordinasyonunda düzenlenecek BilimFest Trabzon, yarın (22 Ekim Perşembe) saat 10.00'da başlıyor. Üç gün sürecek festival, birbirinden renkli etkinliklerle ziyaretçilerini ağırlayacak.

102 AÇIK HAVA ATÖLYESİ VE BİRBİRİNDEN RENKLİ ETKİNLİKLER

Festival boyunca bilim söyleşileri, bilim şovları, Bubble Show gösterileri, robot gösterileri ve HÜRJET ile KAAN Müzikali katılımcılarla buluşacak, ayrıca 102 açık hava atölyesi düzenlenecek. Planetaryum gösterimleri, astronomi ve uzay etkinlikleri, teknoloji sergileri, yapay zeka uygulamaları, simülasyonlar ve etkileşimli deneyim alanları sayesinde ziyaretçiler bilimi yakından tanıma ve deneyimleme fırsatı bulacak.

TÜRKİYE’NİN ÖNDE GELEN KURUMLARI TRABZON’DA

BilimFest Trabzon’da Türkiye’nin bilim, teknoloji, savunma sanayii ve havacılık alanlarında öne çıkan kurum ve kuruluşları da yer alacak. TÜBİTAK, ROKETSAN, HAVELSAN, TUSAŞ, TÜRASAŞ, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Harita Genel Müdürlüğü ve Türksat, geliştirdikleri teknolojileri ve yürüttükleri çalışmaları ziyaretçilerle buluşturacak. Festivalin öne çıkan bölümleri arasında TUSAŞ tarafından geliştirilen Türkiye’nin milli jet eğitim uçağı HÜRJET ile HAVELSAN’ın dikey iniş ve kalkış yapabilen otonom bulut altı insansız hava aracı BAHA da bulunacak. HAVELSAN’ın paraşüt simülatörü ve BARKAN İnsansız Kara Aracı atölyesi ile TUSAŞ’ın HÜRKUŞ Çocuk Mini Uçuş Alanı, katılımcılara farklı deneyimler yaşatacak. Yapay zeka destekli Einstein ile sohbet deneyimi ve etkileşimli fotoğraf uygulamaları da festivalin ilgi çekici etkinlikleri arasında yer alacak.

BİLİM İNSANLARI DENEYİMLERİNİ PAYLAŞACAK

Festivalde gerçekleştirilecek bilimsel söyleşilerde uzay araştırmaları, astronomi, uydu teknolojileri, kuantum fiziği ve teknolojideki güncel gelişmeler ele alınacak. Alanında uzman akademisyenler ve bilim insanları, bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaşarak özellikle gençlerin bilimsel konulara yönelik farkındalığının artırılmasına katkı sağlayacak.

HEDEF 200 BİN ZİYARETÇİ

Her yaştan ziyaretçiye hitap edecek BilimFest Trabzon’da 200 binin üzerinde katılımcıya ulaşılması hedefleniyor. Bilim ve teknolojiyi eğlenceli, etkileşimli ve uygulamalı etkinliklerle buluşturacak festivalle Trabzon’da bilim kültürünün yaygınlaştırılması, çocukların ve gençlerin araştırma ve keşfetme isteğinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.