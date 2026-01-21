Trabzon / Abdulvahap Uludüz / Yeniçağ

Trabzon'un yüksek kesimlerinde dün gece etkili olan kar yağışı nedeniyle Sürmene’de 6, Hayrat’ta 11, Şalpazarı’nda 5, Dernekpazarı’nda 8, Vakfıkebir’de 14, Beşikdüzü’nde 8, Çaykara’da 9 ve Köprübaşı’nda 9 olmak üzere 70 mahalle yolu ulaşıma kapandı. Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kapalı yolları ulaşıma açmak için aralıksız çalışıyor. Buzlanma riski bulunan noktalarda tuzlama çalışmaları da devam ediyor.

122 PERSONEL VE 100 İŞ MAKİNESİ SAHADA



Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Ulaşımın aksamaması, güvenli hale gelmesi ve vatandaşlarımızın mağdur olmaması için her türlü tedbir alınmıştır. 122 personelimiz 100 iş makinesiyle karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Araçlarıyla trafiğe çıkan vatandaşlarımızın kış lastiği ve zincir kullanmalarını önemle rica ediyoruz."