Zağnos ile Tabakhane vadileri arasında yer alan, 300 metre uzunluğunda ve 16 metre genişliğindeki akvaryumda 80 farklı türden toplam 5 bin su canlısı bulunuyor.
Trabzon’a gelen herkes buraya uğruyor: Akvaryum rekor kırdı: Vatoz, Anakonda ve Piton bir arada…
Ziyaretçilere burada Mersin balığı, deniz aslanı, koi, vatoz, müren ve köpek balığı gibi türlerin yanı sıra tropik, Ege, Akdeniz ile tatlı-acı su canlıları tanıtılıyor.
Ortahisar Belediyesi tarafından 19 Mayıs 2022’de hizmete açılan akvaryumun teraryum bölümündeki sürüngenler de büyük ilgi görüyor.
Ziyaretçiler, dalgıçların farklı boyutlardaki akvaryumlarda ve 3,5 metre derinliğindeki tünel tanklarda gerçekleştirdiği yemleme ile temizlik çalışmalarını büyük dikkatle izliyor.
Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya yaptığı açıklamada, Trabzon Akvaryumu’nu 2025 yılında 215 bin 261 kişinin ziyaret ettiğini belirtti.
Doğu Karadeniz’in ilk ve tek akvaryumu olan Trabzon Akvaryumu’nun ziyaretçi sayısının önceki yıla göre artmasının kendilerini mutlu ettiğini ifade eden Kaya, şöyle devam etti:
Kaya, deniz kızı gösterileri gibi çeşitli etkinlikler düzenleyerek ve balık türlerini çeşitlendirerek akvaryumu daha çekici hâle getirdiklerini vurguladı.
Gerçekleştirilen yatırımlar ve tanıtım faaliyetlerine dikkat çeken Kaya, akvaryumun Trabzon’un ve bölgenin en önemli turizm destinasyonlarından biri konumuna geldiğini kaydetti.
Trabzon Akvaryumu, şehir dışından gelenlerin de uğrak yeri hâline geldi.
Erzincan’dan Trabzon’a tatile gelen Hasan Akdağ, "Burası ve içindeki canlı türleri çok güzel. Hele ki Mersin balığını çok seviyordum ve görmek istiyordum, o da burada vardı. Memnun kaldık, çocuklar da gezdi, değişik bir gezi oldu bizim için." dedi.
Nimet Akdağ ise akvaryumu çok beğendiklerini, ailesiyle keyifli bir gün geçirdiklerini belirterek, daha önce görmediği balık türlerini tanıma fırsatı bulduğunu, özellikle vatozun dikkatini çektiğini söyledi.
Rize’den ailesiyle gelen Turgut Aksu, daha önce İstanbul ve Ankara’daki akvaryumları gezdiklerini anlatarak, "Güzel bir gün geçirdik. Devamlı gelebileceğimiz, Karadeniz Bölgesi'nde güzel bir yer." diye konuştu.
Ufuk Yetim de akvaryumu çok beğendiğini ifade ederek, "Çocuklarımla geldim, zevk aldık. İçeride köpek balığından tutun da piton, anakonda, büyük vatoz balıklarına kadar çok çeşitli canlılar var." dedi.
Babasıyla akvaryumu gezen 9 yaşındaki Ertuğrul Yetim ise çok sayıda balık ve sürüngen türü gördüğü bu mekânı herkese önerdiğini söyledi.
TRABZON AKVARYUMU
Trabzon Akvaryumu, Doğu Karadeniz Bölgesi’nin ilk ve tek akvaryumu olarak bilinen, Türkiye’nin en dikkat çekici su altı yaşam merkezlerinden biridir. Ortahisar Belediyesi tarafından yönetilen tesis, 19 Mayıs 2022 tarihinde ziyarete açılmıştır.Konum ve Yapısal ÖzelliklerZağnos ve Tabakhane vadileri arasında, Trabzon Kalesi’nin hemen altında konumlanmıştır.
Dünyada tünel içine inşa edilen ilk akvaryum olma özelliği taşır.
Toplam 300 metre uzunluğunda ve 16 metre genişliğinde bir yapıya sahiptir.
İçerisinde 61 tematik akvaryum ve yaklaşık 3,5 metre derinliğinde tünel tank bulunur; ziyaretçiler bu tünelden yürüyerek su altını izler.
Canlılar ve Çeşitlilik80 farklı türde yaklaşık 5 bin su canlısı barındırır.
Tropik türler, Ege-Akdeniz balıkları, tatlı su ve acı su türleri bir arada sergilenir.
Öne çıkan canlılar: Mersin balığı, deniz aslanı, koi balığı, vatoz, müren balığı, köpek balığı gibi türler.
Ayrıca teraryum bölümünde sürüngenler (piton, anakonda vb.) de ziyaretçilere sunulur.