Trabzon’a gelen herkes buraya uğruyor: Akvaryum rekor kırdı: Vatoz, Anakonda ve Piton bir arada…

TRABZON AKVARYUMU



Trabzon Akvaryumu, Doğu Karadeniz Bölgesi’nin ilk ve tek akvaryumu olarak bilinen, Türkiye’nin en dikkat çekici su altı yaşam merkezlerinden biridir. Ortahisar Belediyesi tarafından yönetilen tesis, 19 Mayıs 2022 tarihinde ziyarete açılmıştır.Konum ve Yapısal ÖzelliklerZağnos ve Tabakhane vadileri arasında, Trabzon Kalesi’nin hemen altında konumlanmıştır.

Dünyada tünel içine inşa edilen ilk akvaryum olma özelliği taşır.

Toplam 300 metre uzunluğunda ve 16 metre genişliğinde bir yapıya sahiptir.

İçerisinde 61 tematik akvaryum ve yaklaşık 3,5 metre derinliğinde tünel tank bulunur; ziyaretçiler bu tünelden yürüyerek su altını izler.

Canlılar ve Çeşitlilik80 farklı türde yaklaşık 5 bin su canlısı barındırır.

Tropik türler, Ege-Akdeniz balıkları, tatlı su ve acı su türleri bir arada sergilenir.

Öne çıkan canlılar: Mersin balığı, deniz aslanı, koi balığı, vatoz, müren balığı, köpek balığı gibi türler.

Ayrıca teraryum bölümünde sürüngenler (piton, anakonda vb.) de ziyaretçilere sunulur.

