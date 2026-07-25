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Kaynak: AA

Trabzon ve Rize Valilikleri tarafından yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın denize girişlere yasak getirildi.

Trabzon Valiliğinden yapılan açıklamada, yapılan son meteorolojik değerlendirmeler doğrultusunda, il genelinde beklenen olumsuz deniz şartları nedeniyle vatandaşların can güvenliğinin sağlanması ve suda boğulma vakalarının önlenmesi amacıyla pazar günü denize girişlerin yasaklandığı ifade edildi.

Açıklamada, vatandaşların muhtemel üzücü olayların yaşanmaması adına alınan yasağa titizlikle uymalarının büyük önem arz ettiği belirtildi.

Rize Valiliğince yapılan açıklamada da olumsuz hava koşulları nedeniyle il sınırları içerisinde pazar günü denize girmenin yasaklandığı bildirildi.