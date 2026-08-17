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Sanat Evi'nin Trabzon Üniversitesi Yabancı Diller ve Turizm Bölümü’ne devredilmesi ve yapının 30 gün içinde tahliye edilmesinin istenmesi üzerine, Trabzon Sanatevi Derneği öncülüğünde bir araya gelen sanat platformları ortak bir bildiri yayımladı.

Trabzon'un sanat ve kültür yaşamında önemli bir yere sahip olan Sanatevi'nin akıbetindeki belirsizlik ve tartışmalar devam ediyor. Tarihi binanın Trabzon Üniversitesi Yabancı Diller ve Turizm Bölümü'ne verilmesi ile birlikte 30 gün içinde boşaltılmasının talep edilmesi sonrasında, Trabzon Sanatevi Derneği öncülüğünde toplanan sanat platformları ortak bir açıklama yayımladı.

HaberErk kaynaklı habere göre, saat 11.00'de düzenlenen basın buluşmasında, son 20 yıldır kentin sanatsal faaliyetlerinin odağı olan bu yerin sıradan bir betonarme binadan ibaret olmadığı vurgulandı. Yapılan değerlendirmede, üniversitenin eğitimle ilgili ihtiyaçlarına saygı duyulduğu belirtilirken, bu gereksinim karşılanırken Trabzon'un köklü sanatsal birikiminin de harcanmaması gerektiği ifade edildi.

İşte ortak bildiriye imza atan kurumlar:

Trabzon Sanatevi Derneği

Türkiye Yazarlar Birliği Derneği Trabzon Şubesi

Karadeniz Yazarlar Birliği Derneği

Karadeniz Plastik Sanatlar Derneği

Çağdaş Yazarlar ve Sanatçılar Derneği

Trabzon Liselerinden Yetişenler Derneği

Trabzon Fotoğraf Sanatı Derneği

Trabzon Müzik ve Halkoyunları Derneği

Trabzon Şehir Tiyatrosu Derneği

Trabzon Mizah Sanatı Derneği

Bildiride, Sanatevi'nin son yirmi yıl zarfında müzik, tiyatro, edebiyat, plastik sanatlar ve fotoğrafçılık gibi sayısız sanat disiplininin buluşma noktası olduğu hatırlatıldı. Sergiler, festivaller, provalar ve eğitim çalışmalarının bu yapı çatısı altında gerçekleştirildiği, bugüne kadar 16 uluslararası sanat festivaline imza atıldığı ve mekânın farklı nesillerden sanatçıları bir araya getiren hayati bir üretim merkezi olduğu vurgulandı.

VALİLİK TEBLİGATI GÜNDEME TAŞINDI

Sanatevi yönetimi, kendilerine ulaşan Valilik makamı imzalı tebligatı da gündeme taşıdı. Söz konusu resmi yazıda, binanın Trabzon Üniversitesi'nin ilgili bölümüne tahsis edildiği ve bir ay içinde boşaltılması gerektiği talimatının yer aldığı ifade edildi.

Yönetim, üniversitenin şehre sağlayacağı katkıya ve eğitim gereksinimine büyük bir değer verdiklerini dile getirse de, sanat ile eğitimin birbirinin alternatifiyiz gibi gösterilmesini kınadı. Yeni bir kamusal fayda gözetilirken uzun süredir var olan köklü bir diğer kamusal faydanın ortadan kaldırılmaması gerektiği vurgulanarak, eğitim ve sanat olgularının birbiriyle çatıştırılmasının hatalı bir yaklaşım olduğu savunuldu.

ORTAK AKIL VURGUSU

Yetkili mercilerden, sanatsal faaliyetlerin kesintiye uğramadan devam edebilmesini sağlayacak kalıcı ve sürdürülebilir bir formül bulunması istendi. Bu çözüm sürecinin Sanatevi yetkililerinin de dahil edileceği bir ortak akılla yürütülmesi gerektiği belirtilerek şu üç temel hedefe dikkat çekildi:

İletişim yollarını açık tutarak uzlaşı sağlamak.

Şehrin köklü kültür-sanat belleğini muhafaza etmek.

Trabzon'un sanatsal üretim kapasitesini korumak.

Açıklamada Trabzon milletvekillerine, yerel yöneticilere ve ilgili devlet kurumlarına da seslenildi. Bu mekanın akıbetinin sadece bünyesinde barındırdığı sanatçılar ve dernekler için değil, kentin genel sanat yaşantısı için de kritik önem taşıdığı ifade edildi. Karar verici mekanizmaların sürece dahil olması, halkın ve sanatçıların hassasiyetleri göz ardı edilerek atılan bu adımın tekrar değerlendirilmesi ve meselenin sağduyu ile çözülmesi umut edildiği yinelendi.

VALİLİĞE 10 SORU YÖNELTİLDİ

Trabzon Sanatevi Derneği Başkanı Mehmet Kuvvet, ortak metni kamuoyuyla paylaştıktan sonra karara yönelik sert eleştirilerde bulunarak Valiliğe şu soruları yöneltti:

Eğitim alanı açmak gayesiyle bir şehrin sanat belleğinin silinmesi zorunlu mudur?

Trabzon'un en mühim sanat merkezlerinden birinin ortadan kaldırılmasının asıl gerekçesi nedir?

Şehirde bir eğitim alanına gereksinim duyulduğunda akla ilk gelen yer neden Sanatevi olmaktadır?

Sanatçıların mekânsız, sayısız kültür derneğinin ise faaliyetsiz bırakılması doğru bir yaklaşım mıdır?

Yılların emeğini silecek bir karar alınırken kurum temsilcilerine neden hiçbir şekilde söz hakkı tanınmamıştır?

Bize kapıyı göstermenin ardında yatan mantık nedir?

Trabzon'a yepyeni bir kültür kompleksi kazandırmak yerine neden eldeki Sanatevi boşaltılmaya çalışılmaktadır?

Sanatevi'ni tahliye etmek mevcut bir sorunu çözmek midir, yoksa şehre yeni bir problem mi katar?

Başkan Kuvvet, alınan kararın derhal yeniden gözden geçirilmesini talep ettiklerini sözlerine ekledi.

FAALİYET RAPORU

Sanatevi yönetimi, sadece eleştiri yapmakla kalmayıp, yeni yönetimin işbaşında olduğu son beş aylık süreçteki yoğun kültürel takvimi de kamuoyunun takdirine sundu. Söz konusu faaliyet dökümü, mekânın ne denli aktif kullanıldığını gözler önüne seriyor:

Mayıs ayında Sanatevi ve bağlı kuruluşların etkinlik takvimi daha da yoğunlaştı.

2 Mayıs’ta Fotoğraf Sanatı Derneği tarafından fotoğraf sunumu gerçekleştirildi.

Karadeniz Tiyatrolar Festivali kapsamında Trabzon Devlet Tiyatrosu’nun çocuk oyunları 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 Mayıs tarihlerinde Salon Garaj’da sahnelendi. Çocuk oyunlarının her gün iki seans olarak gerçekleştirildiği belirtildi.

9 Mayıs’ta Yurdagül Tomar’ın karma resim sergisi Sanatevi bahçesinde sanatseverlerle buluştu.

Aynı tarihte Fotoforum Fotoğraf Sergisi de Sanatevi bahçe panolarında bir hafta boyunca sergilendi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Komisyonu Başkanı Feride Öztürk tarafından Anneler Günü Ebru Atölyesi düzenlendi.

11 ve 12 Mayıs tarihlerinde Trabzon Devlet Tiyatrosu’nun çocuk oyunları Salon Garaj’da her gün iki seans olmak üzere sahnelendi.

16 Mayıs’ta Türkiye Yazarlar Birliği üyesi Hızır Aktaş için imza günü gerçekleştirildi.

19 Mayıs’ta Sanatevi bünyesindeki edebiyat derneklerinin ortak organizasyonuyla 19 Mayıs Şiir Dinletisi düzenlendi. Etkinliğe 16 şairin katıldığı açıklandı.

20, 21 ve 22 Mayıs tarihlerinde 88. Yıl Anadolu Lisesi tarafından Salon Garaj’da üç gün süren yıl sonu resim sergisi gerçekleştirildi.

22 Mayıs’ta Selma Köroğlu’nun Lefkara İşi (nakış) sergisi düzenlendi.

Aynı gün Ahmet Saka İlköğretim Okulu tarafından yıl sonu konseri gerçekleştirildi.

GÖZLER YETKİLİLERE ÇEVRİLDİ

Basın toplantısı ve ortak bildiri neticesinde tartışmanın tüm tarafları pozisyonlarını açıkça belirlemiş oldu. Bir yanda eğitim yatırımı bağlamında Trabzon Üniversitesi'nin mekân talebi, diğer yanda yirmi yıldır şehrin kültür-sanat nabzını tutan Sanatevi'nin var oluş mücadelesi yer alıyor.

İmza sahibi tüm sanat oluşumları, alınan tahliye kararının masaya yatırılmasını ve faaliyetlerini kesintisiz icra edebilecekleri kalıcı bir alternatif sunulmasını bekliyor. Trabzon'un sanatsal mirasının korunup korunamayacağı ise önümüzdeki günlerde Valilik, üniversite yetkilileri, yerel yöneticiler ve Sanatevi heyeti arasında kurulacak iletişim köprüsüne bağlı olacak.