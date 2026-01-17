Trabzon merkezli 19 ilde, sosyal medya ve ikinci el alışveriş platformları üzerinden yürütülen dolandırıcılık faaliyetlerine yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi. Yaklaşık 120 milyon liralık vurgunun ortaya çıkarıldığı soruşturmada toplam 56 kişi gözaltına alındı.

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamaya göre, şüphelilerin sahte ürün ilanları vererek vatandaşları “param güvende” benzeri uygulamalar ve taklit internet siteleri üzerinden ödeme yapmaya yönlendirdiği belirlendi. Paraların kiralık banka hesaplarına aktarıldığı, ardından hesapların kapatıldığı tespit edildi.

Soruşturma kapsamında Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü ve Trabzon İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. MASAK incelemelerinde, dolandırıcılıkta kullanılan hesaplarda yaklaşık 120 milyon liralık şüpheli hareketlilik tespit edilirken, paranın bir bölümünün kripto varlıklara aktarıldığı saptandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 20 kişi ile 3 suça sürüklenen çocuk tutuklanarak cezaevine gönderildi, 30 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.