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Kaynak: İHA

Papara Park otopark alanında düzenlenen konserde Bayhan, sevilen şarkılarının yanı sıra "Müjgan", "Ah İstanbul", "Seninle Olmak Var Ya", "Vurdum Duymaz" ve "Seni Yazdım" gibi şarkıları da seslendirdi.

Bayhan, alanı dolduran dinleyicilerin arasına girerek, fotoğraf çektirdi.

Dinleyicilerden ilgi gören Bayhan, alanı dolduran hayranlarınca uzun süre alkışlandı.

Bayhan, A Milli Futbol Takımı için bestelediği "Hazırız Türkiye" isimli marşını Trabzonlu sevenleri için seslendirerek, futbolculara yarın ki maç için başarılar diledi.

Seslendirdiği "Efendim İşitmedim" şarkısını hayranlarının isteği üzerine iki kez söyledi.

Festival konser, atölye ve sergi gibi çeşitli etkinliklerle yarın sona erecek.