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Trabzon Müzesi ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte, Anadolu'nun kadim müzik kültürüne ait "nefir" ve "çimon" adlı çalgılar katılımcılara tanıtıldı. Ankara Güzel Sanatlar Lisesi müzik öğretmeni ve Kültür ve Turizm Bakanlığı çimon yapım sanatçısı Emrah Kaya, uzun yıllardır unutulmuş geleneksel enstrümanlar üzerinde çalışmalar yürüttüğünü belirtti.

Atölyede çimonun yapım aşamalarını uygulamalı olarak anlatan Kaya, enstrümanın yapısına dair şu bilgileri paylaştı:

"Burada insanlara hem enstrümanın yapımını gösteriyor hem de icra etmeyi öğretiyorum. Çimon çalgısı; dil, gövde ve sığır boynuzu olmak üzere üç ana parçadan oluşuyor. Temelde sipsi ve sığır boynuzunun bir araya getirilmesiyle üretiliyor."

ZİYARETÇİLERDEN YOĞUN İLGİ

Çalıştayda "nefir" çalgısı hakkında bilgilendirmeler yapan Hatice Korkmaz, katılımcıların son derece yetenekli ve öğrenmeye hevesli olduklarını vurgulayarak eğitimlerin verimli geçtiğini aktardı. Atölyeye katılan Esra Aydemir ise Türkiye'nin köklü kültürel miraslarını yakından tanımaktan büyük mutluluk duyduğunu ve keyifli bir deneyim yaşadığını dile getirdi.

FESTİVALDE SEFO RÜZGARI ESECEK

Zengin bir kültürel program sunan festival kapsamında, ünlü şarkıcı Sefo bu akşam Trabzonlu müzikseverlerle buluşarak sahne alacak. Konserler, sergiler ve atölyelerle şehre renk katan Trabzon Kültür Yolu Festivali, 14 Haziran tarihine kadar kapılarını ziyaretçilere açık tutacak.