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Trabzon / Abdulvahap Uludüz / Yeniçağ



Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Horon ve Müzik Festivali, kortej yürüyüşü ve kültürel gösterilerle start aldı. Festivalin yurt içi ve yurt dışından yaklaşık 450 kültür elçisini buluşturduğunu ifade eden Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, etkinliğin yalnızca Trabzon'un değil, Türkiye'nin saygın kültür organizasyonları arasında yer aldığını söyledi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen 4. Uluslararası Trabzon Horon ve Müzik Festivali, renkli görüntüler ve yoğun katılımla başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç’in yanı sıra Trabzon Valisi Tahir Şahin, TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı ve Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, siyasi parti temsilcileri ile Azerbaycan, Rusya, Osetya, Kuzey Osetya, Vladikavkaz, Çeçenistan, Kabardino-Balkarya, İtalya, İran, Kolombiya, Kuzey Kıbrıs ve Türkiye'nin Trabzon, Ankara ile Kahramanmaraş illerinden gelen yaklaşık 450 kültür elçisinin katıldığı kortej yürüyüşü Meydan Parkı’ndan başlayarak Moloz mevkiine kadar devam etti. Farklı ülkelerin geleneksel kıyafetleri ve halk danslarıyla renk kattığı kortej, vatandaşlardan büyük ilgi gördü.

GÜN BOYU HALK OYUNLARI GÖSTERİLERİ DÜZENLENDİ

Festival kapsamında gün boyunca şehir merkezinde halk oyunları gösterileri düzenlenirken, resmi açılış programı ise Yenimahalle Fuar Alanı'nda gerçekleştirildi. Halk oyunları ekiplerinin sahne performanslarıyla başlayan program, konserlerle devam etti. Festivalin ilk gününde sahne alan Mesut Uçar ve Zeynep Başkan, seslendirdikleri eserlerle katılımcılara unutulmaz bir gece yaşattı.

TRABZON, DÜNYANIN BULUŞMA NOKTALARINDAN BİRİ HALİNE GELMİŞTİR

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, "Kısa sürede uluslararası ölçekte önemli bir kültür buluşmasına dönüşen festivalimiz artık yalnızca Trabzon'un değil, ülkemizin de saygın kültür organizasyonları arasında kendine sağlam bir yer edinmiştir. Trabzon artık dünyanın buluşma noktalarından biri haline gelmiştir. Şehrimiz; dostluğun, kardeşliğin ve ortak insani değerlerin buluştuğu, kıtaları birbirine bağlayan güçlü bir kültür köprüsüdür. Bu toprakların kültürünü ve ruhunu ise en güzel şekilde horonumuz yansıtmaktadır” dedi.

GÜNDÜZÜYLE GECESİYLE DOLU DOLU ŞÖLEN YAŞAYACAĞIZ

Başkan Genç, horonun Trabzon ve Karadeniz kültürü için taşıdığı anlamı vurgulayarak, "Horon bizim için yalnızca bir halk oyunu değildir. Horon, Karadeniz insanının karakterini yansıtan, nesilden nesile aktarılan ortak bir kültür ve ortak bir ruhtur. Festivalimiz boyunca gündüzüyle gecesiyle dolu dolu bir kültür şöleni yaşayacağız. Tüm hemşehrilerimizi ve şehrimize gelen kıymetli misafirlerimizi müziğin, sanatın ve horonun birleştirici coşkusunu birlikte yaşamaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

ŞEHRİMİZİ GELİŞTİRMEK VE TANITMAK HEPİMİZİN GÖREVİDİR

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı ve Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu ise, "Trabzon, Türkiye'nin ve dünyanın parlayan yıldızıdır. Şehrimizi geliştirmek, dünyaya tanıtmak ve sahip olduğu güzellikleri herkesle buluşturmak hepimizin görevidir. Doğasıyla, tarihiyle, kültürüyle, horonuyla, festivalleriyle ve yaylalarıyla memleketimiz adeta cennetten bir köşedir. Bu nedenle dili, dini, ırkı ve rengi ne olursa olsun herkesi Trabzon'a davet ediyoruz. Şehrimiz, Horon ve Müzik Festivali dolayısıyla şehrimize gelen misafirlerimizin yanı sıra dünyanın dört bir yanından yoğun ilgi görüyor. Bu tablo bizim için büyük bir gurur vesilesidir” dedi. 10-12 Temmuz tarihlerinarasında gerçekleştirilecek olan 4. Uluslararası Trabzon Horon ve Müzik Festivali, halk oyunları gösterileri ve konserlerle şehre tam anlamıyla bir kültür şöleni yaşatacak.