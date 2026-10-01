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Trabzon / Abdulvahap Uludüz / Yeniçağ



'Trabzon mutfağı ömrü uzatır' mottosuyla ilki gerçekleştirilecek olan Trabzon Gastronomi Festivali, şehrin eşsiz lezzetlerini dört gün boyunca aynı sofrada buluşturacak.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin zengin mutfak kültürünü tanıtmak ve yöresel lezzetlerini daha geniş kitlelere ulaştırmak amacıyla düzenlenecek Trabzon Gastronomi Festivali için geri sayım başladı. 29 Ekim-1 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek festival, yöresel lezzetlerden ünlü şeflerin buluşmalarına, gastronomi yarışmalarından konserlere kadar birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak. Trabzon’un köklü mutfak kültürünü ön plana çıkaracak festivalde geleneksel lezzetler, yöresel ürünler, gastronomi yarışmaları, ünlü şeflerin katılacağı masterclasslar, söyleşiler, çocuk atölyeleri ve konserler ziyaretçilerle buluşacak. Festival alanında Lezzet Adası, Lezzet Sokağı, Lezzet Çadırı, Çocuk Atölye Çadırı ve Festival Sahnesi gibi farklı etkinlik alanları oluşturulacak.

45 LEZZET NOKTASINDA TRABZON MUTFAĞI

Festivalin öne çıkan bölümlerinden Lezzet Adası’nda kurulacak 45 lezzet noktası, ziyaretçilere Trabzon mutfağının zengin çeşitliliğini keşfetme imkanı sunacak. Balıktan et yemeklerine, pideden kuymak ve ev yemeklerine, Hamsiköy sütlacından beton helvaya, Laz böreğinden Trabzon çikolatasına kadar pek çok lezzet aynı alanda yer alacak. Kahve ve çay çeşitleri de ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

18 İLÇE, YÖRESEL LEZZETLERİYLE FESTİVALDE

Trabzon’un 18 ilçesi, kendilerine ayrılacak özel stantlarda yöresel ürünlerini ve kültürel değerlerini tanıtacak. Lezzet Sokağı’nda Tonya tereyağı ve etli lahana sarması, Vakfıkebir ekmeği, Beşikdüzü süt ürünleri, Şalpazarı balı, Akçaabat köftesi ve un helvası, Maçka sütlacı, Yomra elması, Arsin Foşa fındığı, Araklı Aho peyniri, Sürmene pidesi ve bıçağı, Of çayı, Çaykara saç makarnası, Trabzon çikolatası, Dernekpazarı mısır unlu baklavası, Düzköy’ün yöresel ürünleri ve Hayrat enişte lokumu öne çıkacak.

ÜNLÜ ŞEFLER TRABZON MUTFAĞINI ANLATACAK

Gastronomi dünyasının tanınmış isimleri Danilo Zanna, Osman Sezener ve Maksut Aşar da festivalde yer alacak. Ünlü şefler, gerçekleştirecekleri masterclasslarla bilgi ve deneyimlerini paylaşırken Trabzon mutfak kültürünü konu alan halka açık söyleşilerle de gastronomi tutkunlarıyla bir araya gelecek. Lezzet Çadırı’nda dört gün boyunca dört farklı gastronomi yarışması, üç masterclass ve üç söyleşi düzenlenecek. Öğrenci Yemekleri Yarışması, Hanımlar Lezzet Yarışması, Kadim Lezzetler Yarışması ve Eşler Lezzet İçin Yarışıyor etkinlikleri, festivalin renkli anlarına sahne olacak.

ÇOCUKLAR MUTFAĞA GİRECEK

Festivalde çocuklar da unutulmadı. 470 metrekarelik Çocuk Atölye Çadırı’nda düzenlenecek etkinliklerde çocuklar kek, pasta, burger ve köfte gibi ürünleri kendi elleriyle hazırlama fırsatı bulacak.

İbiş Mutfakta ve Temel Amcanın Bağ Evinbaşlıklı atölyelerle Trabzon’un mutfak kültürünün çocuklara eğlenceli etkinlikler aracılığıyla aktarılması hedefleniyor. Cumartesi ve pazar günleri saat 14.00’te de çocuklara yönelik özel etkinlikler gerçekleştirilecek.

DÖRT GÜN BOYUNCA KONSER COŞKUSU

Gastronomi şöleni, müzik etkinlikleriyle de renklenecek. Festival sahnesinde 29 Ekim’de Feridun Düzağaç, 30 Ekim’de Tuğçe Kandemir, 31 Ekim’de Resul Dindar ve 1 Kasım’da Onur Atmaca sahne alacak. Sokak lezzetleri ve fotoğraf çekim alanlarının da yer alacağı festivalde, Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nin ziyaretçilerle iletişim kuracağı özel bir iletişim standı da bulunacak. Trabzon Gastronomi Festivali, kentin yöresel lezzetlerini, kültürel zenginliğini ve müzik coşkusunu dört gün boyunca aynı çatı altında buluşturacak.