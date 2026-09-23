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Trabzon / Abdulvahap Uludüz / Yeniçağ



Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 2. Trabzon Film Festivali’ne başvuru süreci tamamlandı. Festivale 67 belgesel ve 522 kısa film olmak üzere toplam 589 film başvurusu yapıldı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sinema Genel Müdürlüğü'nün katkılarıyla bu yıl ikincisi yapılacak Trabzon Film Festivali, sinemacıların yoğun ilgisiyle karşılandı. Festival için film başvuruları sona ererken, toplam 589 film festival seçkisinde yer almak üzere başvurdu. Başvuruların 67’sini belgesel filmler, 522’sini ise kısa filmler oluşturdu. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından festivalin değerlendirme ve seçki sürecine geçildi.

BAŞKAN GENÇ: SİNEMACILARIMIZIN İLGİSİ BİZİ MUTLU ETTİ

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 2. Trabzon Film Festivali’ne gösterilen yoğun ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, başvuru yapan tüm sinemacılara teşekkür etti. Başkan Genç, Trabzon’un kültür, sanat ve sinema alanındaki potansiyelini daha da güçlendirmeyi hedeflediklerini belirterek, festivalin farklı şehirlerden ve ülkelerden sinemacıları Trabzon’da buluşturmasının önemli olduğunu ifade etti. Festival kapsamında başvurusu alınan 589 filmin değerlendirme sürecinin ardından seçkiye giren eserler belirlenecek. Festival programı ve seçkiye ilişkin detaylar ilerleyen süreçte kamuoyuyla paylaşılacak.