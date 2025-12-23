Yeniçağ - Yeniçağ - Trabzon / Abdulvahap Uludüz

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen Trabzon Film Festivali, 24 Aralık Çarşamba günü saat 15.00’te Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi’nde yapılacak açılış programıyla başlıyor. Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, tüm sinemaseverler festival kapsamında gerçekleştirilecek etkinliklere davet edildi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde; Kültür ve Turizm Bakanlığı, Trabzon Valiliği ve Sinema Genel Müdürlüğü’nün katkılarıyla düzenlenen Trabzon Film Festivali’nin açılış programı yarın saat 15.00’te Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi’nde yapılacak. Festival süresince gerçekleştirilecek tüm etkinlikler ve film gösterimleri ücretsiz olarak izleyicilerle buluşacak. Açılış programının ardından, Yeşilçam Aile Temalı Film Afişleri Sergisi sanatseverlerin ziyaretine açılacak.

İLK GÜN NELER VAR?

Festivalin açılış filmi, yönetmen Yüksel Aksu imzalı “Bak Postacı Geliyor” olacak. Yarın saat 19.30’da Lara Sineması’nda gösterime girecek film, ekip katılımıyla Trabzon seyircisiyle buluşacak. Ayrıca yarın saat 10.00’da Evliya Çelebi ve Ölümsüzlük İksiri (çocuk filmi), saat 13.00’te Dedemin Evi, saat 15.00’te Nilgün, saat 17.00’da Berona filmleri Lara Sineması’nda sinemaseverlerle buluşacak.

HER SABAH BİR ÇOCUK FİLMİ

Festival, her sabah Lara Sinema Salonu’nda saat 10.00’da pedagojik açıdan uzmanlar tarafından onaylanmış çocuk filmleriyle başlayacak. İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle ilkokul öğrencileri sinema salonlarına getirilerek film gösterimlerine katılacak, gösterimlerin ardından okullarına ulaştırılacak. Ayrıca film gösterimleriyle eş zamanlı olarak Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi’nde söyleşi ve atölye çalışmaları düzenlenecek.

SİNEMASEVERLER DAVET EDİLDİ

Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Sinemanın birleştirici gücünü, kültürel mirasımızla buluşturmayı ve şehrimizi sanatın evrensel diliyle daha görünür kılmayı amaçlıyoruz. Bu doğrultuda ev sahipliğini üstlendiğimiz Trabzon Film Festivali ile yerli ve yabancı nitelikli yapımları, usta yönetmenleri ve sinemaseverleri Trabzon’da bir araya getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu vesileyle, sinemaya gönül veren tüm hemşehrilerimizi 24 Aralık Çarşamba günü saat 15.00’te Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek açılış programımıza ve festival süresince düzenlenecek tüm etkinliklere davet ediyor; Trabzon’un kültür ve sanat yolculuğuna birlikte değer katmaya çağırıyoruz” denildi.