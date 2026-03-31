Trabzon / Abdulvahap Uludüz / Yeniçağ

Ortahisar Belediyesi’nin özel gereksinimli bireylerin sosyal ve kültürel hayata katılımını sağlamak ve çeşitli etkinlikler yoluyla yeteneklerini geliştirmek amacıyla hayata geçirdiği Engelsiz Yaşam Parkı, bugün yapılan açılışın ardından hizmet vermeye başladı. Belediye Başkanı Ahmet Kaya, “Engelli bireylerimizin özgür, eşit ve mutlu bir şekilde yaşaması hepimizin sorumluluğundadır. İstiyoruz ki bu şehirde bütün vatandaşlarımızla birlikte huzur içinde, kardeşçe ve mutlu bir biçimde yaşayalım. Bugün bunun bir adımı olarak Engelsiz Yaşam Parkımızı açıyoruz. Şehrimize hayırlı, uğurlu olsun” dedi.



‘Engelsiz Ortahisar’ hedefiyle toplumun tüm kesimlerine yönelik birçok hizmeti yürüten Ortahisar Belediyesi, dezavantajlı bireylerin yaşam koşullarını iyileştirmek ve sosyal hayata katılımlarını kolaylaştırmak için çok önemli bir projeyi daha hayata geçirdi. Özel bireyler ve dezavantajlı gruplar için yapılan ve içerisinde kütüphane, beceri atölyeleri, kafeterya, oyun alanları ve rekreasyon alanları gibi sosyal ve kültürel etkinlik alanları bulunan Engelsiz Yaşam Parkı, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Törene Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya’nın yanı sıra, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, CHP Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak, CHP Ortahisar İlçe Başkanı Haluk Batmaz, TTSO Başkanı Erkut Çelebi, Ortahisar Belediye Başkan Yardımcıları Cüneyt Zorlu, Alper Öztürk, Celal Akaç, Ernul Arslan, Mustafa Özer İskender, Belediye Meclis Üyeleri, Trabzon Muhtarlar Federasyonu Başkanı Bekir Aktürk, Trabzon Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Şeref İşler, Ortahisar Ziraat Odası Başkanı Mustafa Bekar, siyasi partilerin, kamu kurumlarının ve engelli derneklerinin temsilcileri, özel eğitim kurumlarının yönetici, öğretmen ve öğrencileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, özel bireyler ve aileleri ile vatandaşlar katıldı.

BAŞKAN KAYA: “ÖZEL BİREYLERİMİZİN ÖZGÜR, EŞİT VE MUTLU BİREYLER OLARAK YAŞAMASI HEPİMİZİN SORUMLULUĞUNDADIR”



Açılış töreninde konuşan Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, özel bireyler ve aileleri için çok önemli bir ihtiyaca cevap verecek Engelsiz Yaşam Parkı’nı Trabzon’a kazandırmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

“Engelli bireylerin özgür, eşit ve mutlu bireyler olarak yaşaması hepimizin sorumluluğundadır” diyen Başkan Kaya, “Bugün Trabzon’umuzda resmi kayıtlara göre yaklaşık 18 bine yakın özel gereksinimli vatandaşımız yaşıyor. Ancak bu verinin doğru olmadığı kanaatindeyim. Çünkü istatistiklere göre nüfusun yüzde 6-7 nispetinde bir kısmının engelli varlığından bahsediliyor. Buradan yola çıktığımızda 820 bin nüfuslu Trabzon’umuzda en az 50 ile 56 bin arasında özel gereksinimli, engelli ve yardıma muhtaç vatandaşımızın olduğu gerçeğiyle karşılaşıyoruz. Ancak birçoğu kayıt altında değil ya da raporları olmadığı için bu rakam kayıtlarda 15-18 bin arasında görünüyor. Hal böyle iken; bizlerle birlikte yaşayan, hayatı paylaşan özel bireylerimizin de hayata tutunması, bizler gibi özgür, eşit ve mutlu bireyler olarak yaşaması hepimizin sorumluluğundadır” ifadelerini kullandı.

“BELEDİYECİLİK VATANDAŞIN DERDİNE DERMAN OLMAK, BÜTÜN VATANDAŞLARI EŞİT KILABİLMEKTİR”



Belediyeciliğin sadece yol, köprü, inşaat işleri ve büyük projeler yapmak olmadığının altını çizen Başkan Kaya, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Belediyecilik aynı zamanda gönül yapmaktır. Belediyecilik vatandaşın derdine derman olmaktır, bütün vatandaşları eşit kılabilmektir. Geri kalanlara el uzatıp onu yanımıza alıp, onunla birlikte yol yürümektir. Bugün burada bu anlayışla hareket etmenin mutluluğuyla, Engelsiz Yaşam Parkımızı açıyoruz.”

“ENGELSİZ YAŞAM PARKIMIZI AÇMANIN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ”



“Parkımız bizden önce temelleri atılan, biz belediye yönetimini kazanmadan önce hazırlıkları yapılarak inşaatına başlanan bir yerdi. Bu emeği veren, hazırlığı yapan, o zamanki Ortahisar Belediye Başkanımız olan değerli Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve ekibine, huzurunuzda çok teşekkür ediyorum. Biz göreve geldikten sonra aynı duyarlılık ve sorumlulukla bayrağı devraldık ve çalışmalarımızı tamamlayıp, bugün Parkımızı hizmete açıyoruz. Parkımızda mola evimiz, çocuklarımızın hoş vakit geçireceği atölyelerimiz, kafeteryamız ve daha birçok ünitelerimiz var. Özel çocuklarımıza hizmet verecek özel öğretmenlerimiz var. İstiyoruz ki bu şehirde bütün vatandaşlarımızla birlikte huzur içinde, kardeşçe ve mutlu bir biçimde yaşayalım. Bugün bunun bir adımı olarak Parkımızı açıyoruz. Şehrimize, hepimize hayırlı uğurlu olsun.”

GENÇ: “BELEDİYE BAŞKANIMIZ AHMET KAYA’YA VE EMEĞİ GEÇEN HERKESE ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM”



Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç de, Engelsiz Yaşam Parkı’nın çok önemli bir ihtiyaca cevap vereceğini belirterek şöyle konuştu:

“Belediye başkanları olarak halkımızın yaşam standardını yükseltmek için büyük bir gayreti ortaya koyuyoruz. Yönettiğimiz şehrimizde, ilçelerimizde temel bir gayemiz var; vatandaşlarımız mutlu ise mutlu şehir olabiliriz. Bunun yolu da bütün kesimlere hitap eden iş ve icraatlar yapmaktan geçiyor. Çok şükür bu alanda önemli mesafeler kat ettik. Hedefimiz En Mutlu Şehir Ortahisar idi, sağ olsun Ortahisar Belediye Başkanımız da aynı anlayışı devam ettiriyor. Bu mutluluğu sebep olacak mekanlardan biri de bu güzel parkımızdı. Özelikle Meydan bölgesine gelen ailelerimiz yavrularını buraya bırakıp rahat bir nefes alsınlar diye yola çıktık. Yeni gelen yönetim de bu işe sahip çıktı, bu çok güzeldi. Ahmet Kaya Başkanımız da geri kalan kısmını tamamladılar. Bu anlayışla harekete ettikleri için Belediye Başkanımız Ahmet Kaya nezdinde bu işe katkı sunan herkese çok teşekkür ediyor, parkımızın hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Engelsiz Yaşam Parkı’nın açılışı alkışlar eşliğinde gerçekleştirildi. Açılışın ardından Başkan Kaya ve davetliler, parkı gezdiler, özel bireylerle birlikte fotoğraf çektirdiler.

ENGELSİZ YAŞAM PARKI, ÖZEL BİREYLER VE AİLELERİNE ÖNEMLİ İMKAN VE KOLAYLIKLAR SAĞLIYOR



Engelsiz Yaşam Parkı’nda, özel bireyler ve dezavantajlı gruplar için kütüphane, beceri atölyeleri, kafeterya, oyun alanları ve rekreasyon alanları gibi birçok sosyal alan bulunuyor. Parkta ayrıca, engelli araçları için ücretsiz şarj istasyonu da yer alıyor. Kent merkezinde ve kolay ulaşılabilir bir noktada bulunan park, özel bireylere keyifli vakit geçirme ve sosyalleşme imkanı sağlarken, ailelere de çocuklarını gönül rahatlığıyla parka bırakıp işlerini halletme olanağı sunuyor.