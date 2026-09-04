Kaynak: İHA

Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı Köknar Mahallesi'nde evleri, bahçeleri ve arı kovanlarını talan eden yavru bir boz ayı dere yatağına yuvarlandı. Hayvanın mahsur kaldığını gören mahalle sakinleri, zarar görmesine gönülleri el vermeyerek durumu hemen jandarma ile Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine bildirdi. Olay yerine intikal eden ekipler ve yöre halkı, yavru ayıyı kendi imkânlarıyla mavi brandaya sararak güvenli bir şekilde dere yatağından çıkardı.

Sağlık kontrolleri ve bakımlarının yapılması için Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlilerine teslim edilen yavru boz ayının, işlemlerinin tamamlanmasının ardından yeniden doğal yaşam alanına salınacağı açıklandı.