Trabzon Barosu, çevresel sürdürülebilirlik ve toplumsal sorumluluk anlayışını somut bir projeyle hayata geçiriyor. Baro Hizmet Binası’nın yan tarafında yer alan alanda “Trabzon Barosun Doğa ve Hukuk Ormanı” oluşturulması amacıyla başlatılan çalışma, hem şehir estetiğine katkı sağlamayı hem de gelecek kuşaklara daha yaşanabilir bir çevre bırakmayı hedefliyor.

Proje kapsamında yaklaşık 700 adet fidanın toprakla buluşturulması planlanırken, sürece katılımı artırmak amacıyla dijital bir bağış platformu da devreye alındı. Platform üzerinden katılımcılar, kendi adlarına ya da sevdikleri adına fidan bağışında bulunabiliyor; bağış sonrası dijital sertifika oluşturulabiliyor.

Trabzon Barosu Başkanı Av.Hakan Orhan, proje ile ilgili yaptığı değerlendirmede baroların yalnızca meslek kuruluşu olmadığını vurgulayarak, “Barolar sadece meslek kuruluşu değil; topluma, ülkeye ve şehre hizmet eden kurumlardır. Bu kapsamda baro, kamu kurumları ve belediyeler iş birliği ile gerçekleştirdiğimiz bu proje nedeniyle mutluyuz. Söz konusu alana yaklaşık 700 adet fidan dikeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Projeye, Türkiye Barolar Birliği, Trabzon Valiliği, Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü, Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü, Trabzon Orman İşletme Müdürlüğü ile birlikte Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Ortahisar Belediyesi ve Yomra Belediyesi destek veriyor.

Trabzon Barosu tarafından yürütülen proje, yalnızca bir ağaçlandırma çalışması olmanın ötesinde, hukukun toplumsal sorumluluk boyutuna da dikkat çekiyor. Doğa ile hukuk arasında kurulan bu sembolik bağ, meslek örgütünün çevresel farkındalık konusundaki kurumsal yaklaşımını ortaya koyuyor.

8 Mayıs 2026 tarihinde gerçekleştirilecek etkinlikle birlikte fidanların toplu olarak toprakla buluşturulması planlanıyor. Projenin, kentte çevre bilincinin güçlendirilmesine ve ortak değerler etrafında toplumsal birlikteliğin artırılmasına katkı sağlaması bekleniyor.