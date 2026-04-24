22-24 Nisan tarihleri arasında Kazakistan’ın Almatı şehrinde düzenlenen KITF Kazakistan Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’na Trabzon, ilk kez katılım sağladı.

Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdürü Tamer Erdoğan, bu yıl 24’üncüsü gerçekleştirilen fuarın Türk Cumhuriyetleri pazarına açılma noktasında önemli bir kapı niteliği taşıdığını belirterek, organizasyona katılımın kendileri açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı, Trabzon Valiliği, Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı, Turizm İşletmecileri ve Seyahat Acentaları Derneği (TİSAD) ve Trabzon Oteller Birliği’nin destekleriyle; Best Western Otel, Ulutur, Vazelon Tur ve Your World Turizm’in katkılarıyla fuarda yer alan Trabzon standı, ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

Özbekistan pazarında son dönemde yakalanan ivmenin, başta Kazakistan olmak üzere tüm Türk Cumhuriyetleri genelinde de yakalanmasının hedeflendiğini vurgulayan Erdoğan, bu kapsamda Kazakistan’dan Trabzon’a doğrudan uçak seferlerinin başlatılması için girişimlerde bulunduklarını açıkladı.

Çalışmaların, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda kararlılıkla sürdürüldüğünü belirten Erdoğan, Türk Cumhuriyetleri’nde yürütülen tanıtım faaliyetlerinin Çin’den Trabzon’a uzanan tarihi İpekyolu rotasının yeniden canlandırılmasına da katkı sağlayacağını ifade etti.

Erdoğan ayrıca, Trabzon turizmine verdikleri desteklerden dolayı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy başta olmak üzere, TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı Adil Karaismailoğlu ve Trabzon Valisi Tahir Şahin’e teşekkür etti.