Kaynak: DHA

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde yürütülen altyapı çalışmaları sırasında üzücü bir kaza yaşandı. Dürbinar Mahallesi'nde öğle vakitlerinde su borusu döşemek amacıyla gerçekleştirilen kazı esnasında beklenmedik bir toprak kayması meydana geldi.

Kazı alanında çalışan işçilerden Z.A., aniden kayan toprağın altında kaldı. Vücudunun belden aşağı bölümü toprakla kaplanan işçiyi gören mesai arkadaşları durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye vakit kaybetmeden emniyet, sağlık ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Olay yerine ulaşan itfaiye personeli, göçük altında mahsur kalan işçiyi kurtarmak için titiz bir çalışma başlattı. Ekiplerin yoğun çabasıyla sağ olarak çıkarılan Z.A.'ya ilk tıbbi müdahale olay yerinde hazır bekleyen sağlık görevlileri tarafından yapıldı. Ardından ambulansla hastaneye sevk edilen yaralı işçi tedavi altına alındı. Hastaneden alınan ilk bilgilere göre, Z.A.'nın hayati bir tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.